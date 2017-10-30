ABD'de Rusya soruşturmasında önemli hafta









CNN televizyonu Mueller’ın ekibinde çalışan avukatların Cuma günü Washingnton DC’deki mahkeme binasına girerken görüldüklerini belirtmişti.





Kimin suçlandığı ya da suçlamaların ne olduğu kamuoyuyla paylaşılmış değil.





Ancak suçlamaların Donald Trump’ın 9 aylık başkanlık süresinde önemli bir dönüm noktası olabileceği yorumları yapılıyor.





Trump, Mueller ve konuyla ilgili 3 Kongre soruşturmasını sürekli eleştirmiş ve ‘Cadı Avı’ olarak nitelemişti.





Başkan Donald Trump Pazar günü de Rusya’nın başkanlık seçimine olası müdahalesiyle ilgili soruşturmaları “Kötü siyaset için Cadı Avı” olarak niteledi.





Trump tweeter mesajinda Cumhuriyetçilerin kendisinin arkasında olduğunu belirtti, Demokratlar ve Clinton tarafından çok fazla suç işlendiğini kaydetti ve “şimdi gerçekler ortaya dökülüyor. Birşeyler yapın” ifadesini kullandı.





Amerika’da istihbarat kuruluşları 2017’nin ilk günlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kişisel olarak doğrudan bir kampanya yürüterek Amerikan demokrasisine zarar verdiği ve Trump’ın kazanmasına yardımcı olduğu sonucuna varmıştı.





Rusya’nın seçime müdahale edip etmediği soruşturmasına ek olarak Mueller, Trump’ın Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın eski başkanı James Comey’i görevden alarak adaleti engelleyip engellemediğini de araştırıyor. Comey görevden alındığı sırada FBI’ın Rusya’nın seçime müdahalesi olup olmadığı soruşturmasına liderlik ediyordu.





Hukuki uzmanlar, ilk suçlamaların davanın çevresindeki isimlere yönelik olabileceğini, savcıların genel olarak davalarının stratejilerini öne çıkan isimlere odaklanmadan önce düşük düzeyli yetkililerden başlatarak oluşturduğunu kaydediyor.





Mueller’ın özellikle Trump’ın kampanya ekibinde yer alan iki kilit ismin hareketlerini incelediği belirtiliyor. Birisi eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, diğeri de geçen yıl kısa bir süre Trump’ın kampanyasının yöneticiliğini yapan Michael Manafort.





Flynn göreve başladıktan kısa süre sonra Rusya’nın Washington büyükelçisiyle bağlantıları konusunda başkan yardımcısı Mike Pence ve yatkililere yalan söylemesi nedeniyle görevden alınmıştı.





Manafort da Ukrayna’da Rusya bağlantılı lobi faliyetleri yürütmesiyle biliniyor.





Bazı Cumhuriyetçiler soruşturmalara son verilmesi yönünde çağrılar yaparken önemli bir Cumhuriyetçi Kongre üyesi Trey Gowdy, Fox News’e yaptığı açıklamada Mueller’e işini yapması konusunda şans verilmesi için partisinin üyelerini cesaretlendireceğini belirtti. Gowdy, Mueller’ın kendi güvenini sarsacak birşey yapmadığını da söyledi. Gowdy ayrıca soruşturma için Mueller’ın kaynağının kesilmesine karşı olduğunu dfa vurguladı.