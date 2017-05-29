Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de PYD sempatizanı döven Erdoğancılar vicdani retçiymiş! /29 Mayıs 2017 13:23

ABD'de PYD sempatizanı döven Erdoğancılar vicdani retçiymiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyaretinde protestoculara saldırarak diplomatik kriz çıkaran isimlerin, Kanada'dan yerleşim alırken "vicdani redçi" olduklarını söyledikleri ve İslamcı görüşleri nedeniyle Türk polis ve askerinin kötü muamelesini şikayet ettikleri öğrenildi.

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

ABD'de PYD sempatizanı döv Kanada'ya 'PKK ile savaşmak istemiyorum' diyerek iltica etmeye çalış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret etmek üzere ABD'ye gittiği dönemde Washington'da bulunan Türk Büyükelçiliği önünde olay çıkmıştı. 

Erdoğan'ı protesto etmek için Büyükelçilik önünde toplanan kalabalığa Erdoğan'ın korumaları ve bazı sivil destekçileri sert müdahalede bulunmuş, protestocular darp edilmişti. 



Yaşanan olaylar ABD medyasında geniş yer tutarken, konuya ilişkin ilginç bir ayrıntı da Kanada merkezli yayın yapan Maclean's'tan Joe Castaldo tarafından açığa çıkarıldı. 

Sitede yayımlanan "D.C protestocularına karşı Erdoğan'cı kas gücü Kanada'dan geldi" başlıklı haberde, protestocuları darp eden şahıslardan Kanada'da yaşayan iki tanesine mercek tutuluyor. 

Söz konusu olayın yaşandığı görüntülerde, bir kişinin protestoculara doğru koşup bir göstericiyi defalarda yumrukladığı ve başka bir protestocunun da kendisine vurması sonucu alnının kanadığı, diğer bir kişinin ise yere düşen bir protestocuyu tekmelediği görülüyor. 

Bahsedilen bu isimlerin, Kanada'da yaşayan, isimlerinin Alp Kenan Dereci ve Ahmet Dereci olduğu ve kuzen oldukları öğrenilen iki kişi olduğu bildirildi. 

Dereci kuzenlerin ikisi hakkında da herhangi bir yasal işlem yapılmazken, bu isimlerin geçmişlerinde ilginç bilgiler yer alıyor. 

Alpkenan ve Ahmet Dereci, Facebook hesaplarında yer alan bilgiye göre Toronto'da yaşıyor. Ahmet Dereci, Kuzey York'ta bir ofisi olan bir elektrik yüklenicisinin sahibi ve işletmecisi olarak görünüyor. Maclean's, geçtiğimiz Cuma günü kendisine ulaşmaya çalıştıklarını ancak telefona bir çalışanın cevap vererek Ahmet Dereci'nin bu konuda yorum yapamayacağını ve telefonlarına dönmeyeceğini söylediğini aktardı. 

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDİP İLTİCA TALEBİNDE BULUNMUŞLAR

Maclean's'ın ulaştığı mahkeme belgelerine göre, Alpkenan ve Ahmet Dereci'nin bundan 15 yıl önce Kanada'ya iltica başvurusu yaptıkları ancak başvurularının reddedildiği öğrenildi. 

Ulaşılan mahkeme belgelerine göre, Alpkenan Dereci 2001 yılında yaptığı başvurusunda "Sünni Müslüman" ve Fazilet Partisi üyesi olduğunu öne sürerek "eğer Türkiye'ye dönerse hayatının tehlikede olacağını" bildirmiş. 

Alpkenan Derici'nin ayrıca 1998 yılında kendisinin ve biri kuzeni olmak üzere (Ahmet Derici olduğu belirsiz) diğer iki kişinin "üniversitelerinin din özgürlüğü ihlallerine karşı" yaptıkları eylemleri protesto etmek için bir gösteri düzenlediğini, söz konusu gösterilerde polis tarafından gözaltına alınıp 3 gün boyunca işkence gördüğünü, sonrasında ise polislerin kaldığı yurda gelerek kendisini tehdit ettiğini, "ordu tarafından askere alınıp öldürüleceğini" söylediklerini iddia etmiş. 

"VİCDANİ RETÇİYİM" DEMİŞ

2000 yılında öğrenci vizesi alarak ABD'ye giden Alpkenan Derici, 2001 yılında partisinin kapatıldığını ve bazı üyelerinin tutuklandığını öğrendiğinde iltica etmek için yaptığı başvurusunda Kanadalı yetkililere "vicdani retçi olduğunu" ve "Türkiye'ye dönerse PKK ile savaşmak üzere gönderileceğinden korktuğunu" belirtmiş.

Ancak, Göçmenlik ve Mülteci Kurulu'nun Alpkenan'a ikna olmamış. Göç ve İltica Bürosu üyesi Brian Goodman, Alpkenan'ın talebiyle ilgili kararda "Davacının, bir sözleşme zemini için Türkiye'de zulüm korkusu olduğunun kanıtlanması için yeterli inandırıcı ve güvenilir kanıt bulunmadığını tespit ettim" ifadelerini kullanmış. 

Alpkenan Derici'ye konuyla ilgili ulaşılamazken, kendisi TRT ile yaptığı röportajda asıl kurbanın kendisi olduğunu söylemişti. 
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