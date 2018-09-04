ABD'de okullarda silahlı saldırı artınca bir firma kurşun geçirmez çanta yaptı

ABD'de yaklaşık 500 dolara satılan çantalardan şimdiye kadar yüzlerce satıldı. Firma yetkilileri satışlardan memnun . Yeni tasarın ve ürünler geliştireceklerini açıkladılar

En basit model çantanın ağırlığı 3 kilogram ve 9mm tabanca ateşine karşı koruyor Yeni geliştirilen Çantalar biraz daha ağır 5 kilo ve AR-15 ve M-16 ve Kalaşnikof saldırı tüfeği gibi yüksek hızlı tüfeklere karşı koruma sağlamak için tasarlandı ve 700 dolar 'dan satılacak.





Şimdilik çantalar öğrenciler için biraz ağır olsa da Firma yetkilileri çantaları hafifletmek için çalışıyor







