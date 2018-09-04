Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de okullarda silahlı saldırı artınca bir firma kurşun geçirmez çanta yaptı /04 Eylül 2018 00:19

ABD'de okullarda silahlı saldırı artınca bir firma kurşun geçirmez çanta yaptı

ABD'de satışa sunulan kurşun geçirmez okul çantaları sipariş patlaması yaşıyor

SHABER3.COM

ABD'de sık sık gündeme gelen okul katliamları velilere yeni tedbirler almaya zorluyor. İsrail'de askeri malzemeler üreten bir firma kurşun geçirmez okul çantası geliştirdi. ABD'de okulların başlamasına az biz zaman kala kurşun geçirmez çantalar sipariş patlaması yaşanıyor 



ABD'de yaklaşık 500 dolara satılan çantalardan şimdiye kadar yüzlerce satıldı. Firma yetkilileri satışlardan memnun . Yeni tasarın ve ürünler geliştireceklerini açıkladılar 


En basit model çantanın ağırlığı 3 kilogram  ve  9mm tabanca ateşine karşı koruyor Yeni geliştirilen Çantalar biraz daha ağır 5 kilo ve AR-15 ve M-16 ve Kalaşnikof saldırı tüfeği gibi yüksek hızlı tüfeklere karşı koruma sağlamak için tasarlandı ve 700 dolar 'dan  satılacak.

Şimdilik çantalar öğrenciler için biraz ağır olsa da Firma yetkilileri çantaları hafifletmek için çalışıyor 


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