ABD'de bir liseye silahlı saldırı.. Ölü sayısı giderek artıyor...

ABD'nin Florida Eyaleti'nin güneyindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda AFP'nin geçtiği son habere göre en az 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölenlerin sayısı giderek artıyor... İlk açılamalar 3 ölüyken zamanla sayı 14'e şimdi de 17'ye yükseldi...
Sakdırgan sağ olarak yakalanıp gözaltına alındı... Saldırganın 19 yaşındaki Nicolas Cruz olduğu sosyal Medyadan duyuruldu...
Öğrencilerin olayı tatbikat sandığı ve sabah saatlerinde okulda tatbikat yapıldığı ifade edildi.
Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine okulun eski öğrencisi olduğu iddia edilen Nicolas Cruz isimli saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Broward Şerifinin ofisi tarafından yapılan açıklamada şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı, ancak polisin bölgedeki arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
Vurulan kişilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
NET TABLO SORUŞTURMANIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKACAK
Öte yandan Amerikan medyasına açıklama yapan Broward Devlet Okulları yöneticisi Robert Runcie, "çok sayıda" ölü olduğunu dile getirdi, ancak yetkililerin soruşturması sonucunda net tablonun ortaya çıkacağını ifade etti.
Yerel saatle öğleden sonra meydana gelen saldırının ardından yerel polisin olaya hemen müdahale ettiği, olayın ardından lisenin kapatıldığı ve tüm öğrencilerin tahliye edildiği açıklanmıştı.
Yılın başından beri gerçekleşen 18. saldırı
Bu saldırı son zamanlarda Amerikan okullarında gerçekleşen ölümcül saldırıların sonuncusu.
Her yer için Silah Güvenliği (Everytown for Gun Safety) adlı organizasyonun düzenlediği bir araştırmaya göre, bu saldırı bu yılın başından beri gerçekleşen en az 18. saldırı oldu.
Kurum aynı zamanda 2013 yılından beri ABD'de toplam 290 saldırı olduğunu açıkladı.