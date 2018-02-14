ABD'de bir liseye silahlı saldırı.. Ölü sayısı giderek artıyor...

ABD'nin Florida Eyaleti'nin güneyindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda AFP'nin geçtiği son habere göre en az 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölenlerin sayısı giderek artıyor... İlk açılamalar 3 ölüyken zamanla sayı 14'e şimdi de 17'ye yükseldi...

Sakdırgan sağ olarak yakalanıp gözaltına alındı... Saldırganın 19 yaşındaki Nicolas Cruz olduğu sosyal Medyadan duyuruldu...

Öğrencilerin olayı tatbikat sandığı ve sabah saatlerinde okulda tatbikat yapıldığı ifade edildi.

Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine okulun eski öğrencisi olduğu iddia edilen Nicolas Cruz isimli saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.





Broward Şerifinin ofisi tarafından yapılan açıklamada şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı, ancak polisin bölgedeki arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.





Vurulan kişilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.











