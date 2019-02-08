ABD'de Müslüman idam mahkumu tartışma başlattı

11. Bölge İstinaf Mahkemesi, Ray'in haklı olduğunu ve idamın ertelenmesi gerektiğini savunsa da ABD Yüksek Mahkemesi infaz kararının uygulanmasına karar verdi.

Ray'in talebinin, infaz odasına sadece cezaevi çalışanlarının girebileceği gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.





11. Bölge İstinaf Mahkemesi ise kararında, 'infaz odasında Hristiyan mahkumların ihtiyaçları için papaz bulunduran Alabama eyaletinin, Müslüman ve diğer dinlere mensup kişilere bu ayrıcalığı tanımayı kabul etmeyerek anayasa hükümlerine aykırı hareket etmiş göründüğü' ifadelerini kullanıldı.