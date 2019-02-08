Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de Müslüman idam mahkumu tartışma başlattı /08 Şubat 2019 15:55

ABD'de Müslüman idam mahkumu tartışma başlattı

Uzun süre önce üç genci öldürmekten idama mahkum edilen 42 yaşındaki Müslüman mahkum Dominique Ray, zehirli iğneyle infazı sırasında cezaevi papazının yanında dua etmesine karşı çıkarak işlem sırasında yanında bir imamın bulunmasını talep etmişti. Ancak Ray'in bu talebi reddedildi.

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11. Bölge İstinaf Mahkemesi, Ray'in haklı olduğunu ve idamın ertelenmesi gerektiğini savunsa da ABD Yüksek Mahkemesi infaz kararının uygulanmasına karar verdi.
Ray'in talebinin, infaz odasına sadece cezaevi çalışanlarının girebileceği gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

11. Bölge İstinaf Mahkemesi ise kararında, 'infaz odasında Hristiyan mahkumların ihtiyaçları için papaz bulunduran Alabama eyaletinin, Müslüman ve diğer dinlere mensup kişilere bu ayrıcalığı tanımayı kabul etmeyerek anayasa hükümlerine aykırı hareket etmiş göründüğü'  ifadelerini kullanıldı.
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