'ABD'de MİT'e dava açılması söz konusu, Fidan da yaptırım listesine girerse şaşırmayın'

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ev hapsine alınmasının ardından ABD ile Türkiye arasında başlayan 'yaptırım krizi' kapsamında Washington'ın MİT'e yönelik bir dava hazırlığı içerisinde olabileceğini iddia etti. Takan, kaynakların kendisine MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da yaptırım kapsamına alınabileceğini söylediğini aktardı.





24 Haziran seçimleri öncesinde ABD’de Fethullah Gülen’e yönelik operasyon hazırlığı içinde olan iki MİT görevlisinin gözaltına alındığına dair iddialar çıktığı ancak bunların üzerinin örtüldüğünü belirten Takan, köşesinde şunları yazdı:





"Ankara'daki sağlam kaynaklardan duyduğuma göre, Papaz krizinde, iktidar, bu 2 MİT görevlisinin de Türkiye'ye iadesini masaya koymuş. Ancak, ABD tarafı buna çok hiddetlenmiş. Kaynaklarım, 'ABD bu talebe çok kızdığı gibi şimdi o tarafta sadece Halkbank'a yeni soruşturmalar açılması değil MİT'e de dava açılması konuşuluyor. Hakan Fidan'da yaptırımlar içine girerse şaşırma' diyor."





Öte yandan Ankara kulislerinde Fidan'ın görevden alınacağının konuşulduğunu da aktaran Takan, "Kendisine Dışişleri Bakanlığı verilmemesinden dolayı yeni önerilen yerler için çetin pazarlıkların devam ettiği konuşuluyordu. Dur bakalım şimdi ne olacak?" dedi.











