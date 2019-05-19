ABD'de kız çocukları ve genç kızlar arasındaki intihar oranlarında artış yaşandı

ABD’de 10-19 yaşlarındaki kız çocuğu ve genç kızların intihar oranlarında erkek çocukları ve genç erkeklere göre orantısız bir artış yaşandığı ortaya çıktı.





ABD’nin en büyük pediatrik hastane ve araştırma merkezlerinden Nationwide Çocuk Hastanesi’nin ülkede 1975-2016 yıllarında gerçekleşen 85 bin 51 genç intiharını incelediği raporuna göre bu artış özellikle 10-14 yaşlarındaki gençlerde görüldü.





İntihar 10-19 yaşlarındaki ABD’li gençler arasında en yaygın ikinci ölüm nedeni. Tarihsel olarak da erkeklerde intihar oranları kadınlardan yüksek.





Araştırma, intihar eden 85 bin 51 gencin yüzde 80’inin erkek, yüzde 20’sininse kız çocuğu ya da genç kız olduğunu ortaya koydu.





Rapora göre intihar oranları 2007'ye kadar bir düşüş eğilimi gösterdikten sonra, 10-14 yaşlarındaki kız çocuklarında yüzde 13 arttı. Bu oran aynı yaştaki erkeklerde yüzde 7 oldu. Benzer bir yükseliş 15-19 yaş grubundakilerde de gerçekleşti. Bu gruptaki genç kızların intihar oranı yüzde 8 artarken, erkeklerde bu oran yüzde 4 oldu.





JAMA Open adlı bilimsel yayında yer alan raporda, kız çocukları ve genç kızlarda kendini asarak ya da boğarak gerçekleştirilen intihar oranlarının erkeklere yaklaştığı belirlendi.





Araştırmacılar son yıllarda değişiklik gösteren cinsiyete özgü risk faktörlerinin araştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.





Rapora katkıda bulunan Nationwide Çocuk Hastanesi İntihar Önleme ve Araştırma Merkezi araştırmacılarından Dr. Donna Ruch, “Toplum sağlığı açısından bakarsak, bulgularımız, intiharı önleme stratejileri söz konusu olduğunda sadece gelişim ihtiyaçlarını değil cinsiyeti de dikkate almanın önemini pekiştiriyor” dedi.





Konuyla ilgili açıklamada bulunan İntihar Önleme ve Araştırma Merkezi Direktoru Jeff Bridge ise şunları söyledi:





“Ebeveynler, bir çocuğun intihar lafları etmesi, uzun zamandır mutsuz olması, okuldan ya da arkadaşlarından uzaklaşması veya gitgide saldırganlaşması ya da asabileşmesi gibi intihar uyarı işaretlerinin farkında olmalılar. Eğer bu uyarı işaretlerini çocuklarında gözlemlerlerse, çocuğu bir zihin sağlığı uzmanına götürmeyi düşünmeliler."





Dünya genelinde, kadınlar depresyona ve intihar girişiminde bulunmaya daha yatkın. Yine de erkeklerin intihar oranı kadınlara göre çok daha yüksek.





Buna karşın, erkeklerin intihar yöntemleri sıklıkla daha çok şiddet içeriyor. İntihar araçlarına erişim, buna katkı sunan önemli bir faktör. ABD’de her 10 silahtan 6’sının sahibi erkek ve intiharların yarısından fazlasında ateşli silahlar kullanılıyor.





(Maya Oppenheim - Çeviri: Onur Bayrakçeken / Independent Türkçe)





