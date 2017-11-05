ABD'de kilisede katliam: 27 ölü onlarca yaralı!

Teksas’da bir kilisede gerçekleşen saldırıda ilk bilgilere göre 27 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Ölenler arasında 2 yaşında bir çocuğun da gelen bilgiler arasında.







Bölge sakinlerinin aktardığına göre, saldırgan silahını defalarca ateşledi ve yeniden doldurdu. Saldırının yaşandığı sırada kilisede yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir dua seremonisi olduğu belirtildi.





San Antonio’nun 30 kilometre doğusunda yer alan Sutherland Springs’te bulunan kilisenin bölgede kurulan ilk “vaftiz kilisesi” olduğu belirtiliyor.





SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ







Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırılırken Wilson bölgesi Şerifi Joe Tackit saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.





27 KİŞİ ÖLDÜ





Wilson Bölge Komisyon üyesi Albert Gamez Jr. de CNN’e yaptığı açıklamada, kısa süren bir kovalamacanın ardından saldırganın vurularak öldürüldüğünü söyledi. Gamez, saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.