Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 'Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens'i sorumlu tutan' tasarı Senato'da /06 Aralık 2018 10:08

ABD'de 'Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens'i sorumlu tutan' tasarı Senato'da

ABD'li bir grup senatör, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulmasını öngören tasarıyı Senato'ya sundu.

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ABD'nin önde gelen senatörlerinden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Marco Rubio ve Todd Young ile Demokrat senatörler Dianne Feinstein, Ed Markey ve Christopher Coons tarafından sunulan tasarıda, Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin suç ortağı olduğundan 'yüksek derecede emin' olunduğu belirtildi.

Tasarıda, Selman'ın cinayeti işleyen güvenlik timini kontrol ettiğine vurgu yapılırken, 'Bu durum, bu iğrenç işi yürütme planının başında Veliaht Prens'in olduğunu gösterir' ifadesi kullanıldı.


'ABD NET BİR AÇIKLAMA YAPMALI'
Senatör Graham, tasarıyı duyuran yazılı açıklamasında, ABD'de oturum izni bulunan Kaşıkçı'nın 3 çocuğunun da ABD vatandaşı olduğuna dikkati çekerek, "ABD'nin vahşi Kaşıkçı cinayeti hakkında net bir açıklama yapmasının, ulusal güvenlik çıkarları için hayati önem taşıdığına inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Tasarıya imza atan senatörlerden Rubio ise aynı açıklamada, Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetini bildiğine yönelik hiç bir şüpheye yer olmadığını, aksine buna göz yumduğunu ve yöneterek katıldığını belirtti.


'YEMEN VE KATAR'DAN DA SORUMLU TUTULSUN'
Sunulan tasarıda ayrıca, Donald Trump yönetimine ve uluslararası topluma, Kaşıkçı cinayetinin yanı sıra, Yemen'deki insani kriz, Katar'ın ablukaya alınması ve diğer muhaliflere uygulanan baskıdan dolayı da Selman'ın sorumlu tutulması çağrısı yapıldı.

Tasarıda Suudi Arabistan hükümetine, Yemen'deki savaşı sona erdirebilmek için Husilerle müzakerelere başlaması çağrısı yapılırken, siyasi anlaşmazlığın çözümü için de Katar ile görüşmesi tavsiyesinde bulunuldu. Ayrıca Suudi yönetiminin blogger Raif Bedevi'yi serbest bırakması gerektiği ifade edildi.


KABUL EDİLİRSE RESMEN SORUMLU OLACAK
Tasarının Senato'da kabul edilmesi durumunda, ABD Senatosu Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı sorumlu tuttuğunu resmen kayıtlara geçirmiş olacak.

Amerikan medyasında tasarı, geçen ay Trump yönetiminin Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı akladığı açıklamalarından ciddi bir kopuş olarak değerlendirildi.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, 4 Aralık Salı günü Kaşıkçı cinayetine ilişkin bazı senatörlere kapalı oturumda bilgi vermişti.

Brifingin ardından basına açıklamalarda bulunan senatörler, Kaşıkçı cinayetinin emrini Muhammed bin Selman'ın verdiğine dair şüphelerinin kalmadığını dile getirmişti.
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