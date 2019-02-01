ABD'de ilk 'doğum turizmi' davası









Ülkede doğum yapan kadınların çocukları otomatik olarak Amerikan vatandaşlığına geçiyor. Türkiye'den de bazı kişiler bu amaçla ABD'ye gidiyor.





Aralarında İsviçre ve Japonya'nın da bulunduğu birçok ülke, bu yolla vatandaşlık için anne ya da babanın vatandaş olması şartını arıyor.





Güney California'da gözaltına alınan kişilere "göçmenlik dolandırıcılığı, para aklama ve kimlik hırsızlığı' suçlamaları yöneltildi. Suçlamaların, hamile kadınların burada doğum yapabilmek için 15 bin ile 50 bin dolar arasında para ödedikleri 2015'teki bir dizi lüks "doğum oteline" düzenlenen baskınla bağlantılı olduğu belirtiliyor.





Amerikan Adalet Bakanlığı Sözcüsü Thom Mrozek'e göre, bu, doğum turizmiyle ilgili olarak ülkede açılan ilk dava.



