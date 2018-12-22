ABD'de hükümet kapandı

Amerika’da Kongre, federal hükümetin bazı bakanlık ve dairelerinin finansmanı üzerinde anlaşmaya varamadı ve hükümetin fon akışının süresi 21 Aralık Cuma gecesi itibarıyla doldu. Tasarının oylanabilmesi için Kongre’de yeterli çoğunluk sağlanamadığı için oylama ertelendi.







ABD Başkanı Trump, Demokrat Partili liderler ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri arasında sınıra duvar projesine bütçe desteği konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kapandığını söyledi. Twitter’da gece yarısından kısa süre önce yayınladığı videoda, hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu. Daha güçlü sınır güvenliği için duvarın gerekliliğini bir kez daha vurguladı. ‘Umarım bu kapanma uzun sürmez’ dedi.





Trump, geçen hafta, Temsilciler Meclisi'nde duvar için gereken 5 milyar doları onaylayacak sayıda Cumhuriyetçi Partili üye olduğunu iddia etmişti. Cumhuriyetçi liderlerin Cuma gecesi, tam da Noel tatili öncesinde Trump'ın en büyük kampanya önceliklerinden biri olan sınır duvarının finansmanını oylamak için Washington'a dönmediği gözlendi.





Trump 'kapanma çok uzun sürebilir' demişti





Trump önceki gün yaptığı açıklamada, Kongre’den bir harcama tasarısının Cuma gece yarısına kadar geçmemesi ve bunun sonucunda hükümetin kısmen kapanması halinde bundan Demokratlar’ın sorumlu olacağını ve kapanmanın “çok uzun sürebileceğini” söylemişti.





Beyaz Saray, hükümetin kapanması halinde Trump’ın Noel tatili için Florida’ya gidişini iptal edeceğini açıklamıştı.





Hükümetin kapanması ne anlama geliyor?





Amerika’da hükümetin kapanması demek acil ve zorunlu olmayan devlet çalışanlarının zorunlu izne çıkarılması, birçok devlet dairesinin hizmet vermemesi anlamına geliyor. Bu son kapanmadan, 800 binin üzerinde federal çalışan zorunlu izne ayrılacak ya da ücretsiz çalışmak durumunda kalacak.





Hükümetin kısmi kapanmasından etkilenecekler arasında 15 bakanlığın 9’u ve çok sayıda federal kurum yer alıyor. İç Güvenlik, Ulaştırma, İç, Tarım, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları’nın yanısıra ulusal parklar ve ormanlar buna dahil.





Amerika’da Trump’ın başkanlığının birinci yıldönümünde, 2018 Ocak ayında iki parti arasında DACA programı konusunda yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle hükümet kısmen, geçici olarak kapanmıştı. Barack Obama’nın başkanlığı sırasında, 2013 yılında hükümetin tamamı 16 gün boyunca kapanmıştı.



