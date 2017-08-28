ABD'de Harvey Fırtınası: Houston'da on binlerce kişiyi 'Evlerinizi terk edin' talimatı

İki bin kişinin kurtarıldığı kentte, binlerce kişi daha kurtarma görevlilerinden yardım almayı bekliyor. Evlerin çatılarına mahsur kalanlar kurtarmak için 20'den fazla helikopter görevlendirildi. Kurtarma çalışmalarına yüzlerce büyüklü, küçüklü bot ve tekne de katılıyor. Houston'dan gelen son haberlere göre kentteki bir hastane de tahliye edildi.
ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS), bölgeye düşen yağışın daha önce hiç görülmemiş boyutta olduğunu açıkladı.
Aşırı yağışların Çarşamba gününe kadar sürmesi ve fırtınanın etkili olduğu bölgelere yaklaşık 125 cm yağış düşmesi bekleniyor. ABD'nin en büyük dördüncü kenti olan Houston'da yaklaşık 6,6 milyon kişi yaşıyor.
Bölgede şu ana kadar iki kişi fırtına ve sel bağlantılı nedenlerle hayatını kaybetti. Yetkililerin teyit ettiği bilgilere göre, Cuma günü Aransas bölgesindeki bir evde çıkan yangında bir kişi öldü. Cumartesi günü Houston sokaklarında araba süren bir kadın sel sularında boğularak hayatını kaybetti.
Haris bölgesi şerifinin ofisinden yapılan açıklamada, sel altında kalan araçlarda hayatını kaybedenler olabileceği bildirildi.
Teksas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde 250 otoyolun kapandığını, eyaletteki 19 il ve ilçenin de afet bölgesi ilan edildiğini belirtti.
Vali "inanılmaz derecede yoğun yağışın" süreceğini söyledi.
Bölgede aralarında fuar alanlarının da içinde bulunduğu birçok yer, geçici barınak haline getirildi. ABD Başkanı Donald Trump, günü hasarı yerinde incelemek üzere yarın Teksas'a gidecek Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner yerel halktan, sadece hayati tehlike bulunan durumlarda acil durum yetkililerini aramalarını istedi. Turner "Fırtına dindi sanıp yola çıkmayın" uyarısı da yaptı.
Houston ve çevresinde teknesi olanlardan kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaları istendi.
Houston'daki Bush ve Hobby havaalanlarında tüm ticari uçuşlar durduruldu. Hobby Havaalanı'nın kalkış pistleri tamamen su altında kaldı.
Kentin içinde hareket edebilmek çok zor ve tehlikeli. Buna rağmen bazı insanlar hâlâ araç kullanmaya çalışıyor.
Çevrede birçok terk edilmiş araç var. Yollar ırmak oldu akıyor. Mahsur kalanlar kurtarılarak botlarla ve açık kasalı kamyonlarla güvenli yerlere götürülüyor.
Houston daha önce hiç görülmemiş kadar büyük boyutta bir krizle karşı karşıya.