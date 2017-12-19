ABD'de hakim sordu Süleyman Aslan'ın ne iş yaptığı ortaya çıktı

HAKİM SORDU, SÜLEYMAN ASLAN'IN “NE İŞ YAPTIĞI” ORTAYA ÇIKTI





Mehmet Hakan Atilla'ya bizzat davanın hakimi Richard Berman “Süleyman Aslan şimdi ne iş yapıyor” diye sordu. Atilla “Bir danışmanlık işiyle uğraştığını biliyorum ama detayını bilmiyorum” diye yanıt verdi.





Hakim bu kez, “hangi firmalara danışmanlık veriyor” diye sordu, Atilla'nın buna yanıtı ise “hangi şirketlere hizmet verdiğini bilmiyorum” oldu.





Hakim'in bu konudaki son sorusu ise “bankalara danışmanlık veriyor mu?” Oldu. Atila bu soruya ise, “Bankalara danışmanlık yaptığını düşünmüyorum. Olsaydı, bilgim olurdu” diye yanıt verdi.