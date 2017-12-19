Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de hakim sordu Süleyman Aslan'ın ne iş yaptığı ortaya çıktı /19 Aralık 2017 00:09

ABD'de hakim sordu Süleyman Aslan'ın ne iş yaptığı ortaya çıktı

Atilla'nın ifadesi sırasında, 17 Aralık sonrasında Halkbank'tan ayrılan, kısa bir süre de Ziraat Bankası'nda yönetim kurulu üyeliği yapan Süleyman Aslan'ın, bugünlerde neyle uğraştığı da ortaya çıktı.

SHABER3.COM

HAKİM SORDU, SÜLEYMAN ASLAN'IN “NE İŞ YAPTIĞI” ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Hakan Atilla'ya bizzat davanın hakimi Richard Berman “Süleyman Aslan şimdi ne iş yapıyor” diye sordu. Atilla “Bir danışmanlık işiyle uğraştığını biliyorum ama detayını bilmiyorum” diye yanıt verdi.

Hakim bu kez, “hangi firmalara danışmanlık veriyor” diye sordu, Atilla'nın buna yanıtı ise “hangi şirketlere hizmet verdiğini bilmiyorum” oldu.

Hakim'in bu konudaki son sorusu ise “bankalara danışmanlık veriyor mu?” Oldu. Atila bu soruya ise, “Bankalara danışmanlık yaptığını düşünmüyorum. Olsaydı, bilgim olurdu” diye yanıt verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de hakim sordu Süleyman Aslan'ın ne iş yaptığı... Sonraki Haber >>

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

MİT resmen adam kaçırmış...

MİT resmen adam kaçırmış...

Bugün Türkiye'de keyfi yönetim var

Bugün Türkiye'de keyfi yönetim var

Zarrab Davası sebebiyle Halkbank'ın notu düştü

Zarrab Davası sebebiyle Halkbank'ın notu düştü

Sabrı insanı hep yükseltir...

Sabrı insanı hep yükseltir...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:35:00