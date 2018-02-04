Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de grip salgını tehlikesi... Ölenlerin sayısı 53 oldu /04 Şubat 2018 16:50

ABD'de grip salgını tehlikesi... Ölenlerin sayısı 53 oldu

ABD grip salgını tehlikesi büyüyor.. Ülke genelinde Ekim ayından bu yana grip yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 53’e çıktı

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, son 7 günde ABD genelinde 16 çocuğun daha grip yüzünden öldüğü bildirildi. Bu durumda Ekim ayından bu yana grip yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 53’e çıktığı kaydedildi.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Başkan vekili Anne Schuchat’in açıklamasına göre, 2010’dan bu yana grip kaynaklı hastaneye başvuru istatistiklerine dayalı olarak bu yıl en yüksek rakama ulaşıldığı tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, bu yıl H3N2 virüsünün yaygın olduğu, bu virüsün farklı komplikasyonlara yol açabildiği, hastaneye yatışların görüldüğü, bazı vakaların ise ölümle sonuçlandığı ifade edildi.

Schuchat, bu yılki komplikasyon ve vakaların önceki yıllara göre çok ağır geçtiğini ve hastaneye başvurularda riskli hasta sayısının geçen yıllardan fazla olduğunu vurguladı.
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