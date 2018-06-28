Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de gazeteye silahlı saldırı /28 Haziran 2018 23:08

ABD'de gazeteye silahlı saldırı

ABD'nin Maryland eyaletindeki Annapolis şehrinde yer alan 'Capital Gazzette' adlı gazetenin binasına silahlı saldırı düzenlendi.

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Bina içerisinde bulunan bir kişinin binanın içinde ateş eden bir saldırganın bulunduğunu Twitter'dan duyurması, binadakilerin güvenliğine dair endişeleri arttırdı. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı iddia edildi. İddia resmi makamlarca doğrulanmadı.

USA Today, Annapolis Polis Departmanı’nın sözcüsü Timothy Seipp’in yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberinde saldırganın yakalandığını aktardı. 

Polisin, Gazzette'ye ait bir diğer gazete olan 'Baltimore Sun'ı da koruma altına aldığı bildirildi.
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