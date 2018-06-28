ABD'de gazeteye silahlı saldırı

Bina içerisinde bulunan bir kişinin binanın içinde ateş eden bir saldırganın bulunduğunu Twitter'dan duyurması, binadakilerin güvenliğine dair endişeleri arttırdı. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı iddia edildi. İddia resmi makamlarca doğrulanmadı.



USA Today, Annapolis Polis Departmanı’nın sözcüsü Timothy Seipp’in yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberinde saldırganın yakalandığını aktardı.





Polisin, Gazzette'ye ait bir diğer gazete olan 'Baltimore Sun'ı da koruma altına aldığı bildirildi.

