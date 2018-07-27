Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmemesini öngören yasa da kabul edildi /27 Temmuz 2018 02:40

ABD'de F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmemesini öngören yasa da kabul edildi

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunduğu açıklamalar tartışılırken, Türkiye'ye F-35 teslimatını engellemeyi de öngören tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

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Trump ve Pence'in yaptırımlar konusundaki açıklamalarından hemen önce, ABD Temsilciler Meclisi F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının durdurulmasına imkân tanıyan bir madde de içeren 2019 yılı Savunma Bakanlığı bütçe yasa tasarısını onayladı. Tasarı, 54'e karşı 359 oyla kabul edildi.

Aynı tasarının, Ağustos ayında ise Senato'da oylanması bekleniyor. Tasarı, Senato'dan da geçerse ABD Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Trump, "Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız" derken, Yardımcısı Pence, "Rahip serbest bırakılmazsa Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayacağız. Ya ŞİMDİ Rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakırsınız ya da sonuçlarına katlanmaya hazırlanırsınız" ifadelerini kullanmıştı.
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