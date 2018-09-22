Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de çocuk yuvasına saldırı: Üçü bebek 5 yaralı /22 Eylül 2018 20:01

ABD'de çocuk yuvasına saldırı: Üçü bebek 5 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bir yuvaya düzenlenen saldırıda 3’ü bebek 5 kişi bıçaklandı.

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İkisi 1 aylık dahi olmayan 5 yaralının durumlarının ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

New York’un Queens semtinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki bir kız ile 1 aylık bir bebek karınlarında bıçaklanmış, 22 günlük bir bebek kulak, çene ve dudaklarından yaralanmış şekilde bulundu. Kurumda çalışan bir kadın vücudunun 8 farklı yerinden bıçak darbesi alırken 31 yaşındaki bir ebeveyn de yaralılar arasında bulunuyor.

New York polisi, saldırının sorumlusu olarak yuvanın giriş katında sol bileğinden yaralanmış ve bilici kapalı halde bulunan 52 yaşındaki bir kadından şüpheleniyor.

Polis, kadının saldırı sonrasında intihar teşebbüsünde bulunduğunu ihtimali üzerinde duruyor. Bilinci açılan şüpheli kadının tedavisi sürerken psikolojik değerlendirmeye alındı.

Olay yerinde bir kasap bıçağı ve bir satır bulundu.

Euronews
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