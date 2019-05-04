Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Boeing 737 tipi uçak pistte duramayarak nehre düştü /04 Mayıs 2019 09:22

ABD'de Boeing 737 tipi uçak pistte duramayarak nehre düştü

Küba'dan ABD'nin Jacksonville şehrine iniş yapan bir Boeing 737 pistten çıkarak St. Johns Nehri'ne düştü.

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Küba'dan ABD'nin Jacksonville şehrine iniş yapan bir Boeing 737 pistten çıkarak St. Johns Nehri'ne düştü.

Jacksonville Belediye Başkanı Lenny Curry, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bütün yolcuların hayatta olduğu konusunda bilgilendirildim" yazdı. Jacksonville Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamada da suyun çok derin olmadığı ve uçağın bu sayede suyun altında kalmadığı, herkesin hayatta olduğu belirtildi.

CNN US'in aktardığına göre uçak Küba'daki Guantanamo Bay ABD Donanma İstasyonu'ndan Florida eyaletindeki Jacksonville Donanması Hava İstasyonu'na uçuyordu. Boeing 737 tipi uçak iniş yaptıktan sonra duramayarak pistin sonundan nehre düştü.

Belediye Başkanı Curry ilk başta uçağın tarifeli olduğunu ifade etmişti, ancak eski ABD Federal Havacılık Kurulu(FAA) dedektifi David Soucie uçağın özel bir uçuş yaptığını belirtti.

Donald Trump'ın olayı takip ettiği ve belediye başkanına gerektiği taktirde yardım edebileceklerini bildirdiği ifade edildi.

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