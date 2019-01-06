Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de bir kritik istifa daha /06 Ocak 2019 10:55

ABD'de bir kritik istifa daha

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Özel Kalem Müdürü Kevin Sweeney'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

SHABER3.COM

entagon, Sweeney’in istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İstifanın sebebine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, geçen yıl eski Savunma Bakanı Jim Mattis’in altında özel kalem müdürlüğü görevine atanan Sweeney’in özel sektöre geçeceği belirtildi.

Sweeney, geçen hafta, uzun zamandır hakkında altındaki personele kötü muameleleri dolayısıyla idari soruşturmaya konu olan Pentagon sözcüsü Dana White’ın görevinden alınmasıyla Mattis’in ardından Pentagon’dan ayrılan ikinci üst rütbeli personel oldu
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