Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de bir aile çocuklarına Allah soyadı verilmesini istedi /28 Mart 2017 15:20

ABD'de bir aile çocuklarına Allah soyadı verilmesini istedi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde, bebeklerine Allah soyadını vermek isteyen bir ailenin başvurusu reddedildi.

ABD'de bir aile çocuklarına Allah soyadı verilmesini istedi


Bilal Walk ve Elizabeth Handy, 22 ay önce doğan kız bebeklerine ZalyKha Graceful Lorraina Allah adını vermek istedi.
Kamu Sağlığı Kurumu ise bebeğin, anne ya da babasının soyadlarından birini ya da iki soyadını birden alması gerektiğini belirtti.
Elizabeth Handy ve Bilal Walk ise bebeğin resmi olarak isimsiz bırakıldığını savunarak karara tepki gösterdi.
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), aile adına eyalet yönetimine dava açtı.
Bilal Walk Atlanta Journal-Constitution'a yaptığı açıklamada, "yüce" olduğu için bebeklerine Allah soyadını vermek istediklerini belirtti ve "Bu adil değil, bireysel hakkımız çiğnendi" dedi.
Ancak eyalet avukatları yasanın net olduğunu ve doğum kayıtları için bebeklerin ebeveynlerinin soyadlarını taşıması gerektiğini savunuyor.
Avukatlar aileye gönderdikleri mektupta, ZalyKha'nın doğum kaydı yapıldıktan sonra ailenin bebeğin soyadını değiştirmek için yüksek mahkemeye başvurabileceğini yazdı.
"Çocuğa ismi devlet değil ailesi verir"
Dava dosyasına göre, resmi nikahı bulunmayan çiftin Masterful Mosirah Aly Allah adlı bir oğulları var.
Doğum kaydı olmadan sosyal güvenlik numarası da alamayacak olan bebeğin ABD vatandaşlığı da tehlikeye girebilir.
ACLU, eyalet yönetiminin ailenin isteğini kabul etmemesinin "anayasaya aykırı" olduğunu savunuyor.
Ailenin avukatı Michael Baumrind "Çocuğa ismi devlet değil ailesi verir, bu kadar basit" dedi.
<< Önceki Haber ABD'de bir aile çocuklarına Allah soyadı verilmesini istedi Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:29:39