Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de başka bir mahkemede bir Türk işadamı, Zarrab ile aynı suçtan yargılanıyor /14 Aralık 2017 01:59

ABD'de başka bir mahkemede bir Türk işadamı, Zarrab ile aynı suçtan yargılanıyor

AKP'nin iki defa ABD'ye nota verdiği Reza Zarrab gibi İran'a yönelik ABD ambargosunu deldiği suçlamasıyla bir başka Türk iş adamı daha hakim karşısına çıktı.

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Haziran ayında Romanya'da yakalanan ve ABD'ye iade edilen işadamı Reşit Tavan, Milwaukee'de, ABD'nin İran'a uyguladığı ambargonun etrafından dolanmak için şirketi aracılığıyla usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yargılanıyor. 

Tavan'a yöneltilen suçlamalar arasında, İran'a Türkiye üzerinden takma motor ve tekne jenaratörleri satışı bulunuyor. 

Journal Sentinel Gazetesi'nin habere göre, Tavan'ın şirketi Ramor grubu, bu ekipmanları İran'a satmak istedi ancak şirkete izin verilmedi. Bunun üzerine Tavan, ekipmanı önce ABD'den Türkiye'ye ihraç etti sonra da İran'a satıldı. 

İran'ın yönelik ABD yaptırımları 1995 yılından beri yürürlükte. 

Tavan hakkında hazırlanan iddianameye göre, Tavan 2013'te Seven Marine şirketinden Türkiye'ye gönderilmek üzere 100'er bin dolarlık tekne motoru satın aldı. Ayrıca 2 yıl önce de Kohler şirketinden tekne jeneratörleri satın aldı. Jeneratörlerin gizlenmiş füze fırlatma kapasitesi olduğu düşünülen İran gemilerine satıldığı öne sürüldü. 

Tavan suçlamaları reddederken, 40 yaşındaki işadamının önümüzdeki haftalarda kefaletle serbest kalması için başvuru yapılacak.
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