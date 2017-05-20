Samanyolu Haber /Dünya / ABD: YPG'yi çok şeffaf şekilde silahlandıracağız /20 Mayıs 2017 10:34

ABD: YPG'yi çok şeffaf şekilde silahlandıracağız

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ''YPG'ye silah dağıtımı konusunda şeffaf davranacağız" dedi

SHABER3.COM

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni henüz silahlandırmadıklarını ama "çok yakında" başlayacaklarını açıkladı.

Washington'da ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile ortak basın toplantısı yapan Dunford, silahların dağıtımı konusunda Türkiye'ye karşı şeffaf olacaklarını da söyledi.

Dunford konu ile ilgili şunları kaydetti:

"Rakka'yı ele geçirme konusunda biz tek olası yöntemin Suriye Demokrat Güçleri'yle olduğu görüşündeydik. Şimdi sahada Türkiye'nin kaygılarını ortadan kaldırmak için önlemler alıyoruz, örneğin silahların PKK'nın eline geçmemesi ya da Türkiye'ye gitmemesi gibi.

Bu dağıtım konusunda şeffaf davranacağız. SDG'ye sağladığımız askeri teçhizatın sadece sadece Rakka'da kullanılmasının, başka yere gitmemesinin önlemini alıyoruz"

Aynı basın toplantısında konuşan ABD'nin IŞİD ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kendisi için söylediği "PKK'ya destek veriyor," açıklamasına cevap verdi.

McGurk, Çavuşoğlu'na büyük saygısı olduğunu ve birçok kez aynı ortamda bulunduklarını kaydederek, "Türkiye ile aramızda tıpkı koalisyondaki diğer ülkeler gibi bazı taktiksel farklılıklar var" şeklinde konuştu.

Brett McGurk, göreve atandığından bu yana Irak'tan sonra en çok ziyaret ettiği ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek, "Türkiye kritik bir ortağımız, Türkiye olmadan IŞİD'i yenemeyiz" dedi.

Birleşmiş Milletler çatısı altında süren Suriye'deki tarafların katıldığı diplomasi sürecini de hatırlatan McGurk, diplomatik alanda da Türkiye ile işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk kesinlikle PKK ve YPG'ye net bir şekilde destek vermektedir. Bu kişinin değişmesinde de fayda vardır" ifadesini kullanmıştı
<< Önceki Haber ABD: YPG'yi çok şeffaf şekilde silahlandıracağız Sonraki Haber >>

İki yeni kayıp vakası daha!

İki yeni kayıp vakası daha!

ABD'de protestoculara dayak talimatını Erdoğan böyle verdi

ABD'de protestoculara dayak talimatını Erdoğan böyle verdi

Sevgi çocukları Romanya’da mağdurlar için börek ve poğaça sardı

Sevgi çocukları Romanya’da mağdurlar için börek ve poğaça sardı

Yıkmaya çalıştıkları kulenin altında kaldılar

Yıkmaya çalıştıkları kulenin altında kaldılar

AKP'li Özdağ'dan yandaş İhlas Grubu'na: Paranızı biz veriyoruz

AKP'li Özdağ'dan yandaş İhlas Grubu'na: Paranızı biz veriyoruz

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Tercüman Erdoğan'ın "YPG terör örgütü" ifadesini sansürledi

Tercüman Erdoğan'ın

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

IFLC Avustralya

IFLC Avustralya

IFLC Avustralya

IFLC Avustralya
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:54:27