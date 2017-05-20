ABD: YPG'yi çok şeffaf şekilde silahlandıracağız

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni henüz silahlandırmadıklarını ama "çok yakında" başlayacaklarını açıkladı.





Washington'da ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile ortak basın toplantısı yapan Dunford, silahların dağıtımı konusunda Türkiye'ye karşı şeffaf olacaklarını da söyledi.





Dunford konu ile ilgili şunları kaydetti:





"Rakka'yı ele geçirme konusunda biz tek olası yöntemin Suriye Demokrat Güçleri'yle olduğu görüşündeydik. Şimdi sahada Türkiye'nin kaygılarını ortadan kaldırmak için önlemler alıyoruz, örneğin silahların PKK'nın eline geçmemesi ya da Türkiye'ye gitmemesi gibi.





Bu dağıtım konusunda şeffaf davranacağız. SDG'ye sağladığımız askeri teçhizatın sadece sadece Rakka'da kullanılmasının, başka yere gitmemesinin önlemini alıyoruz"





Aynı basın toplantısında konuşan ABD'nin IŞİD ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kendisi için söylediği "PKK'ya destek veriyor," açıklamasına cevap verdi.





McGurk, Çavuşoğlu'na büyük saygısı olduğunu ve birçok kez aynı ortamda bulunduklarını kaydederek, "Türkiye ile aramızda tıpkı koalisyondaki diğer ülkeler gibi bazı taktiksel farklılıklar var" şeklinde konuştu.





Brett McGurk, göreve atandığından bu yana Irak'tan sonra en çok ziyaret ettiği ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek, "Türkiye kritik bir ortağımız, Türkiye olmadan IŞİD'i yenemeyiz" dedi.





Birleşmiş Milletler çatısı altında süren Suriye'deki tarafların katıldığı diplomasi sürecini de hatırlatan McGurk, diplomatik alanda da Türkiye ile işbirliği içinde olduklarını belirtti.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk kesinlikle PKK ve YPG'ye net bir şekilde destek vermektedir. Bu kişinin değişmesinde de fayda vardır" ifadesini kullanmıştı