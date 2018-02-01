ABD: YPG ile iş birliğine devam edeceğiz

Telekonferans sistemiyle gazetecilerin sorularını yanıtlayan Votel, “Sahadaki ortağımız Demokratik Suriye Güçleri (DSG)” ifadesini kullandı.

Votel şöyle konuştu:

“IŞİD’le mücadelede ortaklarımızın gösterdiği inanılmaz fedakarlığın altını çizmeliyiz. Irak ordusundan ve DSG’den binlerce kişi önemli şehirleri özgürleştirirken ya öldü ya yaralandı. Birkaç gün önce Rakka’daydım ve şiddetin boyutunu ilk elden gördüm. Bu çabanın çoğunu sahadaki ortaklarımız gösterdi ve kanlarını döktü. Hepimiz, küresel toplum onlara minnettar olmalı.”

Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na rağmen Suriye’de YPG ile iş birliğinin sürüp sürmeyeceği de soruldu.

Votel bu soruya net bir şekilde “Evet” yanıtı verdi ve şöyle devam etti:





“Onlar IŞİD’le mücadeleyi sürdürdükçe ve bölgede istikrarı sağladıkça biz de onlara desteğe devam edeceğiz. Bu hükümetimizin politikası. Türkiye’nin sınırıyla ilgili haklı endişelerini anlıyoruz. Türkiye’yle bu konuda birlikte çalışmak bizim için önemli. Türkiye IŞİD’le mücadelede çok önemli bir ortağımız oldu ve tabii ki NATO müttefikimiz. IŞİD’in kalıcı olarak yenilmesi de bir diğer önemli amacımız. Bunu yapmak için sahadaki ortağımız ise DSG. Kanımızca IŞİD’e karşı şimdiye kadarki en etkili güç onlar oldu.”