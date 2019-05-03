ABD’ye cevap: Rus S-400 füzeleri, F-35’i etkilemez

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan dün Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı olduklarını tekrar ederek, “Ya biri ya diğeri! Yoksa F-35'lere sahip olamazlar.” ifadesini kullanmıştı.







Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bugün NTV'ye verdiğ mülakatta Türkiye’nin 9 ülke ile beraber F-35 projesinin ortağı olduğunu ve Rus S-400 füzeleri ile F-35 taarruz uçaklarını birbirinden ayrı değerlendirdiklerini belirtti.





AKAR: “S-400 ALIRSANIZ ORTAKLIK BİTER” DİYE MADDE YOK





“Bu ortaklıkta 'S-400 alırsanız ortaklıktan çıkarılırsınız' diye bir madde söz konusu değil.” diyen Akar, “Herhangi bir ülkenin, ortaklardan birinin isteği doğrultusunda bizim ortaklıktan çıkarılmamız hakka, adalete, hukuka uygun olmaz. Böyle bir şey söz konusu olmamalı.” ifadelerini kullandı.





“TÜRKİYE ORTAKLIKTAN ÇIKARILIRSA..."





Akar, ABD’nin Türkiye’yi F-35 ortaklığından çıkarması halinde bunun mali, hukuki ve lojistik açıdan diğer ortaklara ciddi yük getireceğini iddia etti.





Akar, “Şu anda 4 uçak bize teslim edildi. Bunlar bizim uçağımız olarak Amerika’da eğitimlerde kullanılmakta. Bu faaliyetlerin devamı olarak da Kasım ayında da diğer uçakların Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Malatya'da bu konuda yapılması gereken hazırlıklarımızı yaptık, tesislerimiz, üssümüz hazır, uçaklarımızın gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile imzalanan S-400 anlaşmasına mutabık hareket ettiklerini söyledi.





“F-35'LER İLE S-400'LER BİRBİRİNİ ETKİLEMEYECEK”





S-400 hava savunma sisteminin F-35'lerin güvenliğini tehlikeye atacağına dair iddiaların hatırlatılması üzerine Akar, “Bizim iddiamız, değerlendirmemiz: F-35'lerle S-400'ler herhangi bir şekilde birbirini etkilemeyecek. Bununla alakalı alınması gereken bütün tedbirleri aldık, almaya da hazırız. Eğer diyoruz, varsa herhangi bir teklifiniz onları da alır onlara göre tedbirlerimizi geliştiririz.” dedi.





"S-400'lerin alınacağı ve aktif hale getirilmeyeceği veya başka ülkelere konuşlandırılacağı doğru mu?” sorusu üzerine Bakan Akar, "Varsayımları bir tarafa bırakırsak, bizim şu anda Rusya ile yaptığımız bir anlaşma var. O anlaşmanın maddeleri var, o anlaşmanın o maddeleri çerçevesinde biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.” cevabını verdi.





TÜRKİYE, NATO’DAN UZAKLAŞTI MI?





“Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştığı, koptuğuna ilişkin yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna mukabil Akar şunları söyledi: "Bu, hiçbir temeli olmayan, gerçeği yansıtmayan birtakım rivayetler, dedikodulardan ibarettir.”



