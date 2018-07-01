Samanyolu Haber /Gündem / ABD yatırım bankasından çarpıcı dolar tahmini... Dolar 5 TL'yi geçecek.... /01 Temmuz 2018 18:14

ABD yatırım bankasından çarpıcı dolar tahmini... Dolar 5 TL'yi geçecek....

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, seçim sonrasına ilişkin dolar/TL ile ilgili ilk tahminlerini açıkladı....

SHABER3.COM

Bankanın tahminlerine göre bu yılın son çeyreğinde dolar 5 seviyesini aşacak. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley yılın son çeyreğinde dolar/TL kurunun 5 seviyesini aşacağını öngördü.Seçim sonrası ilk dolar/TL tahminlerini açıklayan bankanın öngörülerine göre bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda dolar/TL kuru 4,90 seviyesinde olacak. Bankanın değerlendirmelerine göre yılın son çeyreğinin sonu itibariyle ise dolar/TL 5,05 olacak. Banka bu tahminleri ile seçim sonrası dolar/TL tahminleri açıklayan kurumlar arasında 5 seviyesini ilk telaffuz eden kurum oldu.Bankanın değerlendirmelerine göre 2019 yılında dolar/TL kuru kademeli olarak gerileyecek. Buna göre banka 2019 yılının ilk çeyreğinin sonunda kuru 5 seviyesinde, yılın ikinci çeyreğinde ise 4,85 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. 2019 yılının sonunda ise banka yeniden 5 seviyesini öngörüyor.

YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDEN SONRA YAVAŞLAMA BEKLİYOR

Türk ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,4 gibi güçlü bir büyüme gösterdiğine işaret eden Morgan Stanley , ancak 2018'in ikinci çeyreğinden itibaren büyümenin yavaşlamasını beklediklerini bildirdi.Son dönemdeki politika sıkılaştırma ve piyasa oynaklığından kaynaklı olarak Türk ekonomisinde büyünenin yüzde 4 civarına veya altına gerileyeceğini öngördüklerini belirten Morgan Stanley , "Ekonomide daha fazla yavaşlama ise, mali politikaların 2018'in ikinci yarısındaki yönüne bağlı olarak" dedi.Türkiye için 2018 GSYH büyüme tahminini yüzde 4,2 olarak sürdüren Morgan Stanley , bu tahmin için risklerin açık bir şekilde aşağı yönlü olduğunu vurguladı. 

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