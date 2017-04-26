Samanyolu Haber /Dünya / ABD yargısı Trump'ı bir kez daha durdurdu /26 Nisan 2017 12:46

ABD yargısı Trump'ı bir kez daha durdurdu

San Francisco'daki Federal Mahkeme ABD Başkanı Trump'ın göç politikasına ilişkin bir kararnamesini durdurdu. Trump'ın prestij projesi Meksika duvarının finansmanında da zorluklar yaşadığı bildirildi.

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Trump’ın bir kararnamesi daha yargıdan döndü

Göç politikasında sert bir çizgi izleyen ABD Başkanı Donald Trump’a bir yargı engeli daha geldi. 

San Francisco’daki Federal Mahkeme salı günü Donald Trump’ın yasadışı göçmenlere sığınma imkanı sunan şehirlere yapılan federal yardımların kesilmesini öngören kararnamesini durdurdu. 

Yargıç William Orrick, Trump’ın göreve geldikten sonra imzaladığı ilk kararnamelerden biri olan düzenlemenin Anayasa’ya uygun olmadığına hükmetti. Yargıç Orrick’in kararından ABD’de 300’ün üzerinde şehir ve idari bölgenin etkilenmesi söz konusu.

New York, San Francisco, Boston veya Los Angeles gibi şehirler “Sanctuary Cities” (sığınma kentleri) olarak adlandırılıyor. Bu kentler yasadışı göçmenlerin yakalanıp tutuklanması konusunda federal kurumlarla birlikte çalışmıyor.
Deutche Welle Türkçe’nin haberine göre, Trump’ın kararnamesi San Francisco kenti ile Santa Clara idari bölgesi için öngörülen milyarlarca dolar değerindeki federal fonların transferini tehlikeye düşürmüştü. San Francisco ve Santa Clara yetkilileri söz konusu düzenlemeye karşı dava açmışlardı.

ABD Başkanı Trump’ın seyahat yasağı kararnamesi de daha önce ABD’de birçok mahkemenin engeline takılmıştı. Trump’ın son seyahat yasağı kararnamesi İran, Yemen, Libya, Somali, Sudan ve Suriye vatandaşlarının 90 boyunca ABD'ye girişini yasaklamıştı. Kararname ayrıca sığınmacıların da en az 120 gün boyunca ülkeye girişini yasaklıyordu.

MEKSİKA DUVARININ FİNANSMANINDA SIKINTI

Trump’ın seçim kampanyasındaki en önemli vaatlerinden biri daha başarısız olma tehlikesi ile karşı karşıya. O da yasadışı göçle mücadele gerekçesi ile Meksika sınırına örülmesi düşünülen duvar.

Washington Post'un konuya ilişkin haberinde bu hafta Kongre'de kabul edilmesi planlanan bütçe kanunu tasarısında söz konusu projeye finansman ayrılmadığı bildirildi.

Trump’ın danışmanı Kellyanne Conway de salı günü yaptığı açıklamada Meksika duvarının inşası için gerekli mali kaynağın bu hafta sağlanamayacağını duyurdu. ABD basında yer alan haberlere göre Trump, pazartesi günü bir grup muhafazakar politikacıya duvarın finansmanının sağlanmasının sonbahar aylarına dek sürebileceğini aktardı. Basındaki haberlere göre Trump, Cumhuriyetçiler arasında da duvara karşı çıkanlar olması nedeni ile duvarın finansmanının bütçe kanununda yer alması için gerekli çoğunluğu elde edemeyeceğini üstü kapalı olarak anlattı.
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