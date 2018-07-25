ABD 'yaptırım' dedi, rahip tahliye edildi

İzmir'de "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan ABD 'li rahip Andrew Craig Brunson ev hapsine alındı.









Hakkında hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.





Bir haftada ne değişti?













Oysa aynı mahkeme 18 Temmuz günü görülen duruşmada tahliye taleplerine rağmen rahip Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar vermişti.. Duruşmayı da 12 Ekim tarihine erteleyen mahkeme kararını ani bir şeklide değiştirdi.





Bu arada ABD Başkanı ilk defa açıktan Türkiye'yi eleştiren bir twitt atmış ve ABD Kongresi Türkiye'ye yaptırım için uzlaşmıştı