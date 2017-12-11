Samanyolu Haber /Gündem / ABD vize için en erken 9 ay sonrasına tarih veriyor /11 Aralık 2017 17:04

ABD vize için en erken 9 ay sonrasına tarih veriyor

ABD, Türkiye'den vize için başvuru yapanlara en erken 9-10 ay sonrasına randevu veriyor.

SHABER3.COM

ABD ile Türkiye arasındaki gerilim, Kudüs tartışmalarıyla yeniden tırmanırken vize konusunda sıkıntı yaşanıyor.

Türkiye’den ABD Büyükelçiliği ve konsolosluklarına vize randevusu için başvuranlara 9-10 ay sonrası için tarih veriliyor.

Hastalık gibi durumlarda, başvuru tarihi öne alınabiliyor. Vize randevusu için önce 160 dolar harç ödeniyor. Ardından randevu takvimi açılıyor ve bu ücret geri ödenmiyor.


ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un FETÖ soruşturmasında tutuklanmasının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, geçen 9 Ekim’de Türkiye’den vize başvurusu alımlarının durdurulduğunu açıklamıştı. ABD Büyükelçiliği, 6 Kasım’da ise yeni bir kararla sınırlı vize hizmeti verilmeye başlandığını duyurmuştu.
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