Samanyolu Haber /Dünya / ABD vize başvurularında sosyal medya bilgilerini isteyecek /02 Haziran 2019 16:29

ABD vize başvurularında sosyal medya bilgilerini isteyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi ile birlikte insanlar vize başvurusu yaparken sosyal medya isimlerini, 5 yıllık e-posta adresi ve telefon numaralarını da vermek zorundalar. Düzenlemenin teklifi geçtiğimiz yıl yapıldığında gelen bazı açıklamalara göre bu durumun yılda 14,7 milyon insanı etkilemesi bekleniyor.

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ABD Dışişleri Bakanlığının yeni düzenlemesi kapsamında vize için başvuranların sosyal medya isimlerinin, 5 yıllık elektronik posta adreslerinin ve telefon numaralarının isteneceği belirtildi.
 
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD’ye yasalara uygun seyahati desteklerken, vatandaşlarımızın korunması adına inceleme sürecini geliştirmek için yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz.” denildi. Diplomatik ve resmi vize başvurusunda bulunanların bu uygulamadan muaf tutulacağı, ancak ABD’ye çalışmak veya eğitim için gitmek isteyen kişilerden sosyal medya bilgilerinin isteneceği kaydedildi.

Daha önce, yalnızca dünyanın bazı bölgelerinden gelen başvurular için ek güvenlik kontrolüne ihtiyaç duyuluyor ve bu bölgelerdeki kişilerin bu verileri teslim etmesi gerekiyordu. Şimdi ise başvuru sahiplerinin sosyal medya hesap isimlerini vermeleri ve listelenmemiş herhangi bir sitedeki hesaplarının detaylarını vermeleri gerekiyor.
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