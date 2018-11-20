Samanyolu Haber /Dünya / ABD Venezuela'yı teröre destek veren ülke ilan etmeye hazırlanıyor /20 Kasım 2018 11:17

ABD Venezuela'yı teröre destek veren ülke ilan etmeye hazırlanıyor

Amerikan medyası, ABD yönetiminin, Venezuela'yı 'teröre destek veren ülkeler' listesine almak için hazırlık yaptığını ileri sürdü.

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Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve bazı üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, Donald Trump yönetiminin ilgili birimler arasında bu konuda yazışmalar yaptığı ileri sürüldü.

ABD'nin şu ana kadar 'teröre destek veren ülkeler' listesinde sadece İran, Kuzey Kore, Sudan ve Suriye'nin yer aldığı hatırlatılan haberde, söz konusu hazırlıkların bir karara dönüşmesi durumunda ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin çok daha üst düzeye taşınacağı belirtildi.

Özellikle Cumhuriyetçilerin uzun süredir Venezuela'yı 'teröre destek vermekle' suçladığına değinilen haberde, Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Florida Senatörü Marco Rubio gibi senatörlerin bu konuda ısrarcı olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmazken, Amerikan medyasına konuşan bazı yetkililer 'henüz bu konuda varılmış bir karar olmadığın' ifade etti.

ABD yönetimi daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicola Maduro'nun eşi ve yakın çevresi de dahil bu ülkedeki pek çok kişiye yaptırım kararı almıştı.
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