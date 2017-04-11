ABD ve Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor

Beyaz Saray’dan ‘kimyasal saldırı’ açıklaması





ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin üst düzey bir yetkilisi, “Kimyasal silah programlarıyla ilişkili olan personelin mart ayından itibaren bu saldırıya hazırlık yapmak üzere Şayrat hava üssünde olduğu bilgisine sahibiz” dedi.





Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD istihbaratı, Suriye’nin düzenlediği iddia edilen kimyasal saldırıdan Rusya’nın haberdar olup olmadığını inceliyor. Yetkili, “Rusya’nın bilgisi ya da saldırıya dahli olup olmadığını araştırıyoruz” dedi.





Beyaz Saray yetkilisi, ABD’nin, teröristlerin kimyasal saldırı düzenlemediğinden emin olduğunu söyledi.





Yetkili, “Teröristlerin bu saldırıyı düzenlemediğinden eminiz. Teröristlerin ya da isyancıların sarin gazına sahip olmadığından da eminiz” diye konuştu.







