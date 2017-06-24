Samanyolu Haber /Dünya / ABD ve Rusya, Suriye'nin güneyi için anlaştı iddiası /24 Haziran 2017 13:59

ABD ve Rusya, Suriye'nin güneyi için anlaştı iddiası

Suudi basını, Rusya, Amerika ve Ürdün’ün Suriye’nin güneyinde güvenli bölge kurulması konusunda anlaştığını iddia etti.

SHABER3.COM

Bir süredir gündemde olan Suriye'nin güneyi için ABD-Rus gizli görüşmeleri iddialarına bir yenisi daha eklendi.

YDH'nin aktardığına göre Haberini Batılı yetkililere dayandıran Şarku’l Avsat gazetesi, Rusya, Amerika ve Ürdün arasında varılan anlaşmaya göre Ürdün sınırının 30 kilometre derinliğinde Suriyelilerden başka hiçbir güç kalmayacak ve Suriye ordusu ile Özgür Suriye Ordusu arasında ateşkes yapılacak.

Şarku’l Avsat’ın haberine göre ayrıca yapılan anlaşma çerçevesinde bu bölgede yerel konseyler kurulacak, buraya insani yardımların girmesi sağlanacak, Ürdün’deki Suriyeli mülteciler geri dönecek ve taraflar arasında ticari ilişki başlayacak.

Bunlara karşılık Suriye devleti bu bölgedeki kamu binalarına kendi bayrağını asabilecek, Ürdün sınırındaki Remsa sınır kapısını idare edecek ve böylece Ürdün’le Suriye arasında karayoluyla ticaret yapılması sağlanacak.

Anlaşmaya göre taraflar, IŞİD’e bağlı Halid Ordusu ve Nusra Cephesi ile ortak mücadele edecek.

İsrail’de yayımlanan Maariv gazetesi analisti Yossi Melman ise Ürdün’ün Suriye’nin güneyinde tampon bölgeler oluşturmak için hazırlık yaptığını iddia etmişti.

Öte yandan Jerusalem Post’un haberine göre ABD Başkanının uluslararası koalisyondaki Temsilcisi Brett Mcgurk, IŞİD’in Suriye’de ortadan kaldırılmasından sonra Amerika’nın İran ve müttefiklerinin Golan sınırında kalmasına ve İsrail’i tehdit etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Brett Mcgurk, ‘’IŞİD’in ve İran’a bağlı grupların bu bölgede kalıp İsrail’e sorun oluşturmasına izin verilemez’’ dedi.
<< Önceki Haber ABD ve Rusya, Suriye'nin güneyi için anlaştı iddiası Sonraki Haber >>

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Romanya Adalet Bakanı, Hizmet Okulu iftarında!

Romanya Adalet Bakanı, Hizmet Okulu iftarında!

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:03:54