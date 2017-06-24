ABD ve Rusya, Suriye'nin güneyi için anlaştı iddiası

Bir süredir gündemde olan Suriye'nin güneyi için ABD-Rus gizli görüşmeleri iddialarına bir yenisi daha eklendi.





YDH'nin aktardığına göre Haberini Batılı yetkililere dayandıran Şarku’l Avsat gazetesi, Rusya, Amerika ve Ürdün arasında varılan anlaşmaya göre Ürdün sınırının 30 kilometre derinliğinde Suriyelilerden başka hiçbir güç kalmayacak ve Suriye ordusu ile Özgür Suriye Ordusu arasında ateşkes yapılacak.





Şarku’l Avsat’ın haberine göre ayrıca yapılan anlaşma çerçevesinde bu bölgede yerel konseyler kurulacak, buraya insani yardımların girmesi sağlanacak, Ürdün’deki Suriyeli mülteciler geri dönecek ve taraflar arasında ticari ilişki başlayacak.





Bunlara karşılık Suriye devleti bu bölgedeki kamu binalarına kendi bayrağını asabilecek, Ürdün sınırındaki Remsa sınır kapısını idare edecek ve böylece Ürdün’le Suriye arasında karayoluyla ticaret yapılması sağlanacak.





Anlaşmaya göre taraflar, IŞİD’e bağlı Halid Ordusu ve Nusra Cephesi ile ortak mücadele edecek.





İsrail’de yayımlanan Maariv gazetesi analisti Yossi Melman ise Ürdün’ün Suriye’nin güneyinde tampon bölgeler oluşturmak için hazırlık yaptığını iddia etmişti.





Öte yandan Jerusalem Post’un haberine göre ABD Başkanının uluslararası koalisyondaki Temsilcisi Brett Mcgurk, IŞİD’in Suriye’de ortadan kaldırılmasından sonra Amerika’nın İran ve müttefiklerinin Golan sınırında kalmasına ve İsrail’i tehdit etmesine izin vermeyeceğini söyledi.





Brett Mcgurk, ‘’IŞİD’in ve İran’a bağlı grupların bu bölgede kalıp İsrail’e sorun oluşturmasına izin verilemez’’ dedi.