Samanyolu Haber /Gündem / ABD ve Rusya arasındaki soğuk savaşın fotoğrafı /03 Eylül 2017 14:27

ABD ve Rusya arasındaki soğuk savaşın fotoğrafı

Rus diplomatlar, Washington’ın talebi üzerine San Francisco’daki 6 katlı konsolosluk binası da dahil olmak üzere ABD’deki 3 diplomatik tesislerini boşalttı.

SHABER3.COM

Rusya’dan ABD’ye işgal suçlaması!

Rus Dışişleri, ABD'nin, San Francisco'daki Rus konsolosluk binası ile başkent Washington'daki Rus ticari temsilciliğinin boşaltılmasını talep etmesini ‘işgal ve belirgin bir düşmanlık eylemi' olarak niteledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD'nin San Francisco'daki Rus konsolosluğu ile Washington ve New York'taki ticari temcilciliklerin boşaltılması talebine ilişkin yapılan açıklamada, “Olanları, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi de dahil uluslararası hukukun korkunç bir ihlali ve belirgin bir düşmanlık eylemi olarak görüyoruz” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada da, Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluk binası ile Washington ve New York'taki iki ticari temsilciğini boşalttığı doğrulandı.
“İşgal edilen diplomatik binalar şu anda silahlı polisler tarafından desteklenen ABD gizli servisinin elinde” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti: “Amerikan yetkilileri fikirlerini değiştirip Rus diplomatik tesislerini hemen geri vermeye çağırıyoruz. Aksi taktirde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin kötüleşmeye devam etmesinden ABD sorumlu olacak.”
Rusya'nın San Francisco Konsolosu Sergey Petrov Sputnik'e demecinde, ‘konsolosluğun Washington'ın hukuksuz kararı nedeniyle faaliyet göstermeyi durdurduğunu' belirtti. Petrov'un aktardığına göre diplomatik personel ve aileleriyse 1 Ekim'e kadar konsolosluk binasında yaşamaya devam edecek.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluğu ile Washington ve New York'taki iki ticari temsilciğini kapatmasını talep etmesi, Kremlin'in Rusya'daki ABD diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının 755 kişi azaltılması kararını almasını izliyor.

Diplomatik temsilciliklerdeki personel sayısının 755 kişi azaltılması, ABD'nin Rusya'daki diplomatik tesislerinde 455 kişinin kalacağı anlamına geliyor. Bu rakam da Rusya'nın ABD'deki diplomatlarının sayısına denk geliyor.

Kremlin, ABD'nin Rusya'daki diplomatik personel sayısının azaltılmasına, ABD Kongresi'nin Moskova'nın Trump'ın seçildiği başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları alması ardından gelmişti.

Daha önce ABD’nin eski başkanı Barack Obama, görevi bırakmasından birkaç hafta önce Aralık 2016'da 35 Rus diplomat ve ailelerini sınır dışı etmişti.

Fakat Kremlin, bu adıma karşılık vermemişti.
<< Önceki Haber ABD ve Rusya arasındaki soğuk savaşın fotoğrafı Sonraki Haber >>

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

Esarette doğan bebekler

Esarette doğan bebekler

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

Sağlam insan kıtlığı...

Sağlam insan kıtlığı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:14:40