ABD ve Rusya arasındaki soğuk savaşın fotoğrafı

Rusya’dan ABD’ye işgal suçlaması!





Rus Dışişleri, ABD'nin, San Francisco'daki Rus konsolosluk binası ile başkent Washington'daki Rus ticari temsilciliğinin boşaltılmasını talep etmesini ‘işgal ve belirgin bir düşmanlık eylemi' olarak niteledi.







Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD'nin San Francisco'daki Rus konsolosluğu ile Washington ve New York'taki ticari temcilciliklerin boşaltılması talebine ilişkin yapılan açıklamada, “Olanları, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi de dahil uluslararası hukukun korkunç bir ihlali ve belirgin bir düşmanlık eylemi olarak görüyoruz” denildi.





ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada da, Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluk binası ile Washington ve New York'taki iki ticari temsilciğini boşalttığı doğrulandı.

“İşgal edilen diplomatik binalar şu anda silahlı polisler tarafından desteklenen ABD gizli servisinin elinde” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti: “Amerikan yetkilileri fikirlerini değiştirip Rus diplomatik tesislerini hemen geri vermeye çağırıyoruz. Aksi taktirde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin kötüleşmeye devam etmesinden ABD sorumlu olacak.”

Rusya'nın San Francisco Konsolosu Sergey Petrov Sputnik'e demecinde, ‘konsolosluğun Washington'ın hukuksuz kararı nedeniyle faaliyet göstermeyi durdurduğunu' belirtti. Petrov'un aktardığına göre diplomatik personel ve aileleriyse 1 Ekim'e kadar konsolosluk binasında yaşamaya devam edecek.





ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluğu ile Washington ve New York'taki iki ticari temsilciğini kapatmasını talep etmesi, Kremlin'in Rusya'daki ABD diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının 755 kişi azaltılması kararını almasını izliyor.





Diplomatik temsilciliklerdeki personel sayısının 755 kişi azaltılması, ABD'nin Rusya'daki diplomatik tesislerinde 455 kişinin kalacağı anlamına geliyor. Bu rakam da Rusya'nın ABD'deki diplomatlarının sayısına denk geliyor.





Kremlin, ABD'nin Rusya'daki diplomatik personel sayısının azaltılmasına, ABD Kongresi'nin Moskova'nın Trump'ın seçildiği başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları alması ardından gelmişti.





Daha önce ABD’nin eski başkanı Barack Obama, görevi bırakmasından birkaç hafta önce Aralık 2016'da 35 Rus diplomat ve ailelerini sınır dışı etmişti.





Fakat Kremlin, bu adıma karşılık vermemişti.