ABD ve Çin arasında mali piyasaların merakla beklediği ticaret savaşı başlıyor









ABD, Çin’den yaptığı 34 milyar doları bulan ve yaklaşık 818 ürünü kapsayan ithalata vergi uygulayacak. Pekin yönetimi de Washington'un ek vergi girişimine aynı şekilde karşılık verme tehdidinde bulunmuştu.





Dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret savaşının, dünyanın dört bir yanında mali piyasaları ve kur dengelerini de etkilemesi bekleniyor.





Küresel büyümeye tehdit

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında piyasaları rahatız eden ticaret savaşının derinleşmesinin küresel büyümeyi de olumsuz bir şekilde etkileyeceği tahmin ediliyor.





Çin, ABD’nin uygulayacağı vergilere misilleme yapma tehdidinde bulundu. Çin Ticaret Bakanı Gao Feng, son yaptığı açıklamada, ABD’nin ek vergilerinin ardından kendilerinin misillemede bulunacağını belirterek, bunun bütün dünya ticaretine olumsuz etkileri olacağı uyarısında bulundu.





ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay, ülkesinin “fikri mülkiyet hırsızlığı”na yanıt olarak 50 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 ek vergi uygulama başlatacağını açıklamıştı.





Bu vergilendirmenin 34 milyar dolar ve ardından 16 milyar dolar şeklinde kademeli uygulanması bekleniyor. Çin ise ABD’ye aynı şekilde karşılık vereceği tehdidinde bulunmuştu.





Çin'den misilleme tehdidi

Pekin, öncelikle, soya fasulyesi, mısır, buğday, pirinç, dana eti, kümes hayvanı, balık, mandıra ürünleri, fındık, sebze ve otomobil ithalatını hedefliyor.





Ticaret savaşının başlamasının öncesinde Çin hisse senetleri, geçen haftalarda sert düşüş gösterdi. Çin'de borçların yapılandırılmasının, ekonomik büyüme görünümünü nasıl etkileyeceği en merak edilen konuların başında geliyor.





Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar, karşılıklı olarak gümrük tarifelerini nasıl uygulanacağını merakla bekliyor.













Dünya Ticaret Örgütü uyarıyor

Çin 2017'de yüzde 6.9 büyürken, bu yıl ise yüzde 6.5 seviyesinde büyümeyi hedefliyor.





Dünya Ticaret Örgütü ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, tekrar ticaret alanında sınırlamalar getirilmesinin, toparlanma sürecine giren küresel ekonomiyi tehlike altına atacağı uyarısında bulundu.





Dünya Ticaret Örgütü dışında Uluslararası Para Fonu da (IMF) yaptığı son açıklamada ABD’nin başlattığı ticaret savaşının etkileri konusunda uyarıda bulundu.





ABD, Çin’in dışında rakip gördüğü AB’den yaptığı ithalata da ek vergiler getirmek için hazırlanıyor.





Çin'in ardından AB

AB ve ABD arasında karşılıklı olarak çeşitli ürünlere gümrük vergileri konmasıyla başlayan ticari gerginlikte kritik öneme sahip olan otomotiv sektörünün de dahil olması tehditlerin seviyesinin yukarıya taşınmasına yol açmıştı.





ABD'nin, ulusal güvenlik gerekçesiyle yürürlüğe koyduğu ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına AB ülkelerini de dahil etmesi iki blok arasında ticaret savaşını başlatmıştı.





ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamış ve AB'ye bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı.





ABD'nin devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, 22 Haziran'dan itibaren ABD'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 gümrük vergisi yürürlüğe koydu.





AB, söz konusu adımıyla ABD'nin ürünlerine yönelik toplam 2,8 milyar Euroluk bir ilave gümrük vergisi getirdi. AB ayrıca, yakın gelecekte 3,6 milyar euro ilave dengeleyici tedbir alınacağını açıkladı.