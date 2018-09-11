ABD Uygur Türkleri için Çin'e yaptırım hazırlığında









Çin'in Uygur Türkleri ve Müslüman azınlığa yönelik uygulamalarının Beyaz Saray'da aylardır tartışıldığı belirtildi.





The New York Times'ın Beyaz Saray'ın eski ve yeni çalışanlarına dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi bu doğrultuda Çinli yetkililer ve şirketler için yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Yaptırım tartışmalarının Beyaz Saray, Dışişleri ve Hazine Bakanlığı'nda devam ettiği kaydedildi.





Ekonomik yaptırımların dışında Uygur Türklerini takip etmekte kullanılan ABD teknolojisinin Çin'e satışına da sınırlama getirilmesi planlanıyor.





Yaptırımların uygulanması durumunda ABD yönetimi Çin'i ilk kez insan hakları ihlalleri nedeniyle cezalandırmış olacak.



