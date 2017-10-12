ABD UNESCO'dan çekiliyor...

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın 31 Aralık itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı. UNESCO da ABD’nin çekilme kararı konusunda kendilerini bilgilendirdiğini duyurdu. UNESCO açıklamasında, karar "BM ailesi ve çok taraflılık ilkesi açısından bir kayıp" olarak nitelendi.





