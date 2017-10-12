Samanyolu Haber /Dünya / ABD UNESCO'dan çekiliyor... /12 Ekim 2017 16:51

ABD UNESCO'dan çekiliyor...

ABD, Birleşmiş Milletler’in Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’dan çekiliyor. ABD'nin UNESCO üyeliğinden ayrılmasında İsrail'e karşı takındığı tavrın etkili olduğu belirtildi.

ABD UNESCO'dan çekiliyor...

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın 31 Aralık itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı. UNESCO da ABD’nin çekilme kararı konusunda kendilerini bilgilendirdiğini duyurdu. UNESCO açıklamasında, karar "BM ailesi ve çok taraflılık ilkesi açısından bir kayıp" olarak nitelendi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler ve UNESCO’ya dair eleştirel açıklamaları tartışma yaratmıştı. ABD yıllık 80 milyon dolar bağışla, UNESCO bütçesinin yaklaşık beşte birini karşılıyordu. ?UNESCO, 2011'de Filistin'in tam üye alarak kabul ettiğinden beri ABD aidatları kesmiş, ödenmemiş borcun tutarı 500 milyon dolara ulaşmıştı.

UNESCO nedir?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO),  eğitim, bilim ve kültür alanlarında uluslararası işbirliğini teşvik ederek barış ve istikrar sağlama amacı güdüyor. 1946’da kurulan UNESCO kamuoyunda daha çok Dünya Kültür Mirası listeleriyle tanınıyor. Kurumun 195 üyesi bulunuyor
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