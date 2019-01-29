Samanyolu Haber /Gündem / ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un defterindeki not ortalığı karıştırdı /29 Ocak 2019 15:26

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un defterindeki not ortalığı karıştırdı

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Venezuela'ya yaptırımları konuşacağı bir basın toplantısına üzerinde "Afganistan-görüşmeler olumlu. Kolombiya'ya 5.000 asker" yazan bir not defteriyle girdi.

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Bolton elinde taşıdığı sarı kağıtlı not defterini gazetecilerin yazıyı görebileceği şekilde tutuyordu. Ancak bunun bilinçli bir hareket olup olmadığı bilinmiyor.

Bolton'un not defterindeki not sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileri ABD'nin Venezuela ile sınırı bulunan Kolombiya'da asker konuşlandırıp konuşlandırmayacakları yönündeki sorulara yanıt vermedi.

Kolombiya'nın Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ABD'nin ülkesine asker göndereceği yönünde bir bilginin kendisine ulaşmadığını söyledi.

Truijillo açıklamasında "John Bolton'un elinde Kolombiya'dan söz ettiği defterdeki notun nedeni ve önemi bilinmiyor. Kolombiya ABD ile daimi biçimde ortak çıkarlar konusunda diyalog kurmayı sürdürecek ve bu dost ülkeyle ikili, yarım küresel ve küresel konularda işbirliğine devam edecek" dedi.

"Tüm seçenekler masada"
ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili de Güney Amerika'ya asker gönderme planı olmadığını söyledi.

Beyaz Saray ise konuyla ilgili Başkan Donald Trump'ın "tüm seçenekler masada" açıklamasını hatırlatıyor.

Kolombiya'nın Caracol Radyosu ABD'nin Güney Kuvvetleri komutanı Tümgeneral Mark Stammer'in müttefiklerle koordinasyon için Kolombiya'ya geleceğini duyurdu.

Trump geçen hafta Veneuzela'nın muhalif siyasetçi Juan Guaido'yı ülkenin geçici başkanı olarak tanımıştı. ABD ayrıca Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun petrol satmasını yasakladı.
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