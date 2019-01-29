ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un defterindeki not ortalığı karıştırdı









Bolton elinde taşıdığı sarı kağıtlı not defterini gazetecilerin yazıyı görebileceği şekilde tutuyordu. Ancak bunun bilinçli bir hareket olup olmadığı bilinmiyor.





Bolton'un not defterindeki not sosyal medyada büyük tartışma yarattı.





ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileri ABD'nin Venezuela ile sınırı bulunan Kolombiya'da asker konuşlandırıp konuşlandırmayacakları yönündeki sorulara yanıt vermedi.





Kolombiya'nın Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ABD'nin ülkesine asker göndereceği yönünde bir bilginin kendisine ulaşmadığını söyledi.





Truijillo açıklamasında "John Bolton'un elinde Kolombiya'dan söz ettiği defterdeki notun nedeni ve önemi bilinmiyor. Kolombiya ABD ile daimi biçimde ortak çıkarlar konusunda diyalog kurmayı sürdürecek ve bu dost ülkeyle ikili, yarım küresel ve küresel konularda işbirliğine devam edecek" dedi.





