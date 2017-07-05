ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağı kaldırıldı

ABD'nin mart ayından bu yana Türkiye'den gerçekleştirilen uçuşlarda başlattığı kabinde elektronik eşya yasağı uygulaması, bugün Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yaptığı tarifeli seferle kaldırıldı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dün, İstanbul çıkışlı ABD'ye uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz yasağının yarın itibarıyla kaldırılacağını söylemişti.

THY'nin tarifeli seferiyle ABD'nin New York kentine gitmek üzere havalimanına gelen yolcular, kontuardaki rutin bilet işlemleri sonrasında daha önce yasak kapsamında uçaklara götüremedikleri ve buradaki görevlilere teslim ettikleri elektronik eşyalarını bu kez yanına alabildi.





Bazı yolcuların yasağın kalkmasına ilişkin bilgi sahibi olduğu, bazılarının ise durumdan haberdar olmadığı görüldü.





Yolcular, pasaport kontrolünün ardından x-ray cihazlarında rutin güvenlik aramasından geçerek, uçağa gitti. ABD uçuşlarının yapıldığı terminale gelen yolculara, özel yer hizmetleri şirketinin görevlileri tarafından da pasaport kontrolü yapıldı.





Daha sonra körüğe giden yolcular ile yanlarındaki çanta ve diğer eşyaları, uçağa girmeden önce iz dedektöründen geçirildi. Yolcular, bu işlemlerin ardından uçağa bindi.