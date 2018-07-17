Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti /17 Temmuz 2018 01:15

ABD Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

ABD, ithal çelik-alüminyuma ek gümrük vergisi uygulamasına karşılık olarak vergi getiren Türkiye'yi Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikâyet etti.

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ABD, ithal çelik-alüminyuma ek gümrük vergisi uygulamasına karşılık olarak vergi getiren Türkiye, Çin, Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada, Meksika'yı Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikâyet etti.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Çin, Avrupa Birliği, Kanada, Meksika ve Türkiye'nin ABD'den ithalata karşı uyguladığı yanıt niteliğindeki tedbirler uluslararası kurallara uymuyor" dendi.

Sputnik'te yer alan habere göre, bununla birlikte ABD'nin, ithal çelik ve alüminyuma uyguladığı ek vergilerin uluslararası ticaret kuralları ile ABD yasalarına uygun olduğu kaydedildi.

"Ticari ortaklarımızı, bizimle yapıcı çalışmaya çağırıyoruz"

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, "Ortak sorunların çözümleri üzerinde birlikte çalışmak yerine bazı ticari ortaklar, Amerikan işçileri, çiftçileri ve şirketleri cezalandırma amacını güden yanıt tedbirleri almaya karar verdi" diye açıkladı.

Yanıt tedbirlerin, DTÖ üyelerinin üzerine aldığı taahhütleri ihlal ettiğini kaydeden Lighthizer, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD, çıkarlarını korumak için gereken tüm tedbirleri alacak. Ticari ortaklarımızı, çelik ve alüminyum sektörlerinin büyük ve sabit doygunluğunu sağlayan sorunlar üzerinde bizimle yapıcı çalışmaya çağırıyoruz".

Türkiye,  21 Haziran'dan beri, ABD'nin ek vergi uygulamasına karşı  ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, pirinç, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerine ek vergi koydu. Bu kararın ABD'ye 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacağı belirtilmişti.
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