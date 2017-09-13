Samanyolu Haber /Gündem / ABD Türkiye'ye müdahaleye hazırlanıyor /13 Eylül 2017 17:10

ABD Türkiye'ye müdahaleye hazırlanıyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "ABD derin devleti, Türkiye'yi uluslararası arenada suçlu konumuna düşürüp müdahaleyi gündeme getirecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Fatih Altaylı, 'Türkiye'ye karşı oyun planı' başlığıklı yazısında, "Önce Türkiye'yi uluslararası kurallara uymayan, Batı çıkarlarıyla çelişen bir Ortadoğu diktatörlüğü olarak tanımla. İçerideki gazeteciler, içerideki siyasetçiler, tutuklanan yabancılar üzerinden hukuksuzluk yapan bir ülke olma imajını oturt. Bundan sonra gelinecek aşamalar çok daha korkutucu olmaya aday" ifadelerini kullandı.

 'BAŞKA SİYASETÇİLER DE BU DAVANIN KONUSU OLACAK'

İşte Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm;

 "Davaya Türkiye'den bir kamu bankasının yöneticilerinin karıştırıldığı yetmezmiş gibi, bir de eski bakan (Zafer Çağlayan) sanık koltuğuna oturtuluyor. Büyük ihtimalle başka siyasetçiler de bu davanın konusu olacak gibi görünüyor. Türkiye ise tepki gösteriyor, (ABD Başkanı Donald) Trump'ı arıyor. Ben size söyleyeyim, bu dava Trump'ı aşan bir iş. Bu ABD'nin derin dış politikasının yansımalarından biri. ABD'de 'derin devlet' çok açık biçimde Türkiye'ye karşı bir oyun planlıyor. Bu oyunun Türkiye için hiç beklenmedik noktalara gitmesi, ABD'nin oyun planı içinde olabilir diye görüyorum"

"TÜRKİYE'YE MÜDAHALE HAZIRLIĞI"

"Türkiye'ye uluslararası müdahaleyi gündeme taşı. Ve daha sonra da Türkiye'ye müdahale et. Tezgâhlanan senaryo bu gibime gelmeye başladı. Türkiye'nin bir oyun planı var mı bilmiyorum. Ama rakibin antrenmanlarından gördüğüm planı bu"
<< Önceki Haber ABD Türkiye'ye müdahaleye hazırlanıyor Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı

Dombra şarkısı eşliğinde kavga

Dombra şarkısı eşliğinde kavga

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Meksika'da 8 şiddetinde deprem
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:49:07