ABD Türkiye'ye müdahaleye hazırlanıyor

Fatih Altaylı, 'Türkiye'ye karşı oyun planı' başlığıklı yazısında, "Önce Türkiye'yi uluslararası kurallara uymayan, Batı çıkarlarıyla çelişen bir Ortadoğu diktatörlüğü olarak tanımla. İçerideki gazeteciler, içerideki siyasetçiler, tutuklanan yabancılar üzerinden hukuksuzluk yapan bir ülke olma imajını oturt. Bundan sonra gelinecek aşamalar çok daha korkutucu olmaya aday" ifadelerini kullandı.







'BAŞKA SİYASETÇİLER DE BU DAVANIN KONUSU OLACAK'





İşte Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm;





"Davaya Türkiye'den bir kamu bankasının yöneticilerinin karıştırıldığı yetmezmiş gibi, bir de eski bakan (Zafer Çağlayan) sanık koltuğuna oturtuluyor. Büyük ihtimalle başka siyasetçiler de bu davanın konusu olacak gibi görünüyor. Türkiye ise tepki gösteriyor, (ABD Başkanı Donald) Trump'ı arıyor. Ben size söyleyeyim, bu dava Trump'ı aşan bir iş. Bu ABD'nin derin dış politikasının yansımalarından biri. ABD'de 'derin devlet' çok açık biçimde Türkiye'ye karşı bir oyun planlıyor. Bu oyunun Türkiye için hiç beklenmedik noktalara gitmesi, ABD'nin oyun planı içinde olabilir diye görüyorum"





"TÜRKİYE'YE MÜDAHALE HAZIRLIĞI"





"Türkiye'ye uluslararası müdahaleyi gündeme taşı. Ve daha sonra da Türkiye'ye müdahale et. Tezgâhlanan senaryo bu gibime gelmeye başladı. Türkiye'nin bir oyun planı var mı bilmiyorum. Ama rakibin antrenmanlarından gördüğüm planı bu"