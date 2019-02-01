Samanyolu Haber /Gündem / ABD, Türkiye'nin Venezuela'yla altın ticaretini incelemeye aldı' /01 Şubat 2019 03:51

ABD, Türkiye'nin Venezuela'yla altın ticaretini incelemeye aldı'

ABD'li üstdüzey bir yetkilinin Bloomberg'e yaptığı açıklamaya göre ABD, uyguladığı yaptırımların ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla Venezuela ile Türkiye arasındaki altın ticaretini incelemeye aldı. Yaptırımların ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda, 'ABD'nin harekete geçeceği' ifade edildi.

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Bloomberg'in Constantine Courcoulas imzalı haberinde, ABD Hazine Bakanlığı'nın terör finansmanıyla mücadele sorumlusu Marshall Billingslea'nın cuma günü Ankara'da Türk yetkililerle yapacağı görüşmede Venezuela ile ticari ilişkilerin ele alınacağı belirtildi.

ABD'li bir üst düzey yetkilinin ifadelerine dayandırılan iddiaya göre, ABD uyguladığı yaptırımların ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla Venezuela ile Türkiye arasındaki altın ticaretini incelemeye aldı. İncelemeler kapsamında, ABD yaptırımlarının ihlal edildiğinin tespiti durumunda 'ABD'nin harekete geçeceği' kaydedildi.

Billingslea'nın Ankara temaslarında görüşme başlıklarının İran'dan oluşmasının planlandığını belirten ABD'li yetkili, ancak muhtemelen Venezuela ile ticari ilişkilerin de ele alınacağını aktardı.

'TÜRKİYE WASHINGTON'U HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

ABD'li üst yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nicolas Maduro'ya verdiği desteğin Washington yönetimini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Yetkili "Venezuela meselesinde Türk ve diğer hükümetlerle yaptığımız konuşmada Maduro rejiminin meşruiyetini kabul etmediğimizi belirttik. Ayrıca bu konuda bize katılmalarını istedik, ama bu güne kadar Türkiye'den olumlu bir cevap gelmedi" diye konuştu.

Resmi verilere göre Türkiye Venezuela'dan 2018'de arıtma ve işleme amacıyla 900 milyon dolar değerinde altın ithal etti. ABD'li yetkililer, Venezuela kaynaklı söz konusu altın ithalatının bir kısmının İran'a yönelik yaptırımları ihlal ederek İran'a yönlendirilmiş olabileceği iddialarını ortaya atmıştı.
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