Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin "S-400 Komisyonu kuralım" teklifine sıcak baktığı iddia edildi.





ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıktığını belirterek, füzelerin teslim alınması halinde mali ve askeri müeyyidelerin uygulanacağını açıklamıştı.





ERDOĞAN, TRUMP'I ARAMIŞTI





İki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı telefonla aramıştı. Görüşmede Trump'ın, “Çalışma grubu kurulması fikrinizi beğendim.” dediği iddia edildi.

Trump’ın cevabı Ankara'da "yeşil ışık" diye yorumlanıyor ve iki ülke arasında ortak çalışma grubu için temasların hızlanması bekleniyor.



PENTAGON "HEYET ÇÖZÜMÜN PARÇASI DEĞİL" DEMİŞTİ



Teknik düzeyde yapılacak temaslarda ilerleme kat edilmesi halinde karşılıklı heyet teşkil edilecek. Ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) daha önce heyet teşkil edilmesinin çözümün bir parçası olamayacağını kaydetmişti.

Patriot hava savunma sistemlerini alıp almayacağına dair Türkiye'nin 19 Mart'a kadar karar vermesi gerektiğini belirtmişti. Türkiye ise o teklifi geri çevirmişti.





Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin Amerika'nın yeni nesil taarruz uçağı F-35'in kodlarını tehlikeye düşürebileceği belirtiliyor.





F-35'LER NASIL ETKİLENECEK?





ABD'nin müeyyide mesajı üzerine Türkiye, "Bu konuda bir ortak komisyon kuralım F-35 savaş uçakları bu sistemden nasıl etkilenir bu komisyon değerlendirsin." teklifini iletmişti.





ABD'nin Türkiye'nin söz konusu teklifi kabul ettiği iddia edildi, ancak Beyaz Saray'dan şu ana kadar buna dair herhangi bir resmi bir açıklama yapılmadı.





Beyaz Saray, S-400 füzelerinin alınmasından vazgeçtiğini açıklaması için Ankara'ya iki hafta mühlet vermişti. O süre 1 Haziran itibarıyla doluyor.





DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: S-400'DE TESLİMAT GECİKMEYECEK





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Aksoy bugün düzenlediği basın toplantısında, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.





Aynı saatlerde Rusya da benzer bir açıklama ile S-400'de ilk teslimata daha önce belirlenen takvime göre hazirandan itibaren başlanacağını kaydetmişti.