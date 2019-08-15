ABD, Türkiye sınırına askeri hava üssü kuruyor

Trump da, Suriye'deki gelişmeler doğrultusunda, "Ben hiçbir zaman hızlı ya da yavaş demedim". Bazıları dört ay dedi ama ben bunu da hiç demedim. Zorunda kalırsak geri döneriz. Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz" sözleriyle 'çekilme'nin beklenildiği kadar hızlı ve yakın zamanda olmayacağını gözler önüne serdi.







Trump'ın 'geri gelebiliriz, ayrılmıyoruz' sözlerinin bir yansıması olarak, bölgeye askeri hava üssü kuracağı öne sürüldü.





Sputnik Türkiye'den Hikmet Durgun'un haberine göre, Rasul Ayn'da kurulacak hava üssüne ABD askeri helikopterleri inip kalkabilecek.





Rasul Ayn, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında. Habere göre, ABD'nin Kuzey Suriye'de halihazırda 26 askeri üssü var ve Rasul Ayn'daki üs için çalışmalar başlatıldı.





Askeri hava üssü Rasul Ayn kentinin güneyinde yer alan Tel Erkam bölgesinde kurulacak. Beş kilometrelik alana yapılan Askeri üssün gelecek aya kadar tamamlanması bekleniyor. Askeri üssün çevresi ABD'li askerler tarafından korunurken, üsse ABD'li yetkililer dışında kimse giremiyor.





ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha önce Derik, Deyr er Zor, Rakka, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsler inşa etmişti.





ABD, Kobani güneyinde Ğerebışk köyünde ve Tabka kentinde ise büyük bir askeri hava üssü kurmuştu.