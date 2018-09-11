ABD: Türkiye de İran, Rusya ve Suriye'nin niyetini geçen hafta öğrendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı zirvenin sonuçlarını ve İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.







ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, burada yaptığı konuşmada, Rusya ve Suriye ordusunun İdlib'de 100'den fazla hava saldırısı düzenlediğini söyledi.





Haley, "Rusya, İran ve Esad rejimi siyasi çözümle ilgilenmiyor. Türkiye bunu geçen hafta öğrendi, İdlib'de ateşkes istedi ama Rusya ve İran, Türkiye'nin bu teklifini kabul etmedi" dedi.





RUSYA'NIN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ: RUSYA, İRAN VE TÜRKİYE İDLİB KONUSUNDA HEMFİKİR





Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da Tahran zirvesinin sonuçları hakkında konseyi bilgilendirdi.





Nebenzia, İdlib'de on binlerce El Nusra ve IŞİD üyesinin bulunduğunu ifade ederek Rusya, İran ve Türkiye'nin tüm Suriye'de terör kalıntılarını temizleme konusunda hemfikir olduklarını açıkladıklarını söyledi.







'SİYASİ ÇÖZÜM DIŞINDA ALTERNATİF YOK'





Suriye'deki krize siyasi çözüm dışında bir alternatif olmadığını belirten Nebenzia, ''Siyasi çözüme karar veren silahlı muhalifleri acilen teröristlerden ayırmaya ihtiyaç var ve bu çağrı uluslararası toplumun tüm üyelerine'' dedi.





'ANAYASA KOMİTESİNİN KURULMASI İÇİN İSTİŞARELER SÜRÜYOR'





Nebenzia, Astana garantörü üç ülkenin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile anayasa komitesinin Cenevre'de en kısa sürede kurulması için istişareler yürüttüklerini de belirtti.





SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI





Tahran zirvesinde Suriye'nin yeniden inşa edilmesinin de ele alındığını ve şartların bu durum için uygun olduğunu söyleyen Nebenzia, Suriye'de insani yardıma, mayınların temizlenmesine ve altyapının yeniden inşa edilmesine ihtiyaç olduğunu ancak Batı'nın bu konuda ''siyasi şantaj yaptığını'' ifade etti.







'MÜLTECİLERİN ÜLKEYE DÖNÜŞÜ DE ELE ALINAN KONULAR ARASINDA'





Suriyeli mültecilerin ülkeye geri dönüşünün de ele alınan konular arasında yer aldığına dikkati çeken Nebenzia, ''Suriye hükümeti bilindiği gibi güvenlik garantileri verdi. Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için Türkiye ve İran ile uluslararası bir konferans düzenlenmesi için çalışıyoruz'' dedi.





Nebenzia, Astana garantörü üç ülkenin bir sonraki toplantısının Rusya'da olacağını sözlerine ekledi.





TÜRKİYE'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ: İDLİB'DE OPERASYONLAR DURMALI





Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ise BM Güvenlik Konseyinde İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısı yaptı.





Sputnik