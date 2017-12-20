Samanyolu Haber /Dünya / ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın yeni vergi tasarısını onayladı /20 Aralık 2017 02:02

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın yeni vergi tasarısını onayladı

Cumhuriyetçi Parti'nin ülkenin vergi sisteminde önemli değişiklikler öngören yasa teklifi 203'e karşı 227 oyla kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın yeni vergi tasarısını onayladı


ABD Temsilciler Meclisi, ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini öngören tasarıyı onayladı. Cumhuriyetçi Parti'nin son vergi önergesi 203'e karşı 227 oyla kabul edildi.

Demokratların topyekün karşı çıktığı tasarıya, çoğu yüksek vergiye sahip eyaletleri temsil eden 12 Cumhuriyetçi üye de muhalafet etti.
Kongrenin iki ayrı kanadındaki Cumhuriyetçiler tarafından yürütülen haftalık uzlaşma sürecinin ardından ortaya çıkan tasarı, ABD'li şirketlere yönelik kurumlar vergisinin 2018 itibarıyla yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesini öngörüyor.

Tasarı, ülkedeki bireysel mükelleflere uygulanan vergi oranları bakımından da önemli değişikler içeriyor. Buna göre, bireysel gelir vergisi oranları farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, 12, 22, 24, 32, 35 ve 37 olmak üzere 7 dilimde uygulanacak.

Ülkedeki mevcut bireysel Gelir Vergisi oranları ise yine farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, 15, 25, 28, 33, 35 ve 39,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO) yaptığı analizlerde, teklif edilen vergi indirimlerinin federal hükümetin vergi gelirlerini gelecek 10 yılda toplam 1,5 trilyon azaltacağını öngörmüştü.
ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASINI İPTAL EDECEK

Vergi tasarısında ayrıca, eski Başkan Barack Obama tarafından zorunlu hale getirilen sağlık sigortasının 2019 itibarıyla yeniden isteğe bağlı olması yer alıyor.

Söz konusu teklifi değerlendiren CBO, zorunlu sağlık sigortasının iptali halinde sağlık sigortası maliyetlerinin mevcut sisteme kıyasla yüzde 10 yükseleceği ve ülkedeki sigortasız kişi sayısını 2027 itibarıyla 13 milyon artıracağı tahmininde bulunmuştu.

SIRADA SENATO VAR

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin bu yılki en önemli başarısı olarak görülen vergi tasarısının bir sonraki durağı Senato olacak.

Senato Çoğunluk Lideri Mitchell McConnell, tasarıya yönelik oylamanın bu akşam yapılacağını açıkladı. Senato'dan geçmesi beklenen tasarı, son aşama olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak.
Trump, vergi tasarısının Temsilciler Meclisi'nin geçmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, başta Cumhuriyetçi liderler olmak üzere tasarıya destek veren tüm temsilcilere teşekkür etti.
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