ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın yeni vergi tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini öngören tasarıyı onayladı. Cumhuriyetçi Parti'nin son vergi önergesi 203'e karşı 227 oyla kabul edildi.

Demokratların topyekün karşı çıktığı tasarıya, çoğu yüksek vergiye sahip eyaletleri temsil eden 12 Cumhuriyetçi üye de muhalafet etti.

Kongrenin iki ayrı kanadındaki Cumhuriyetçiler tarafından yürütülen haftalık uzlaşma sürecinin ardından ortaya çıkan tasarı, ABD'li şirketlere yönelik kurumlar vergisinin 2018 itibarıyla yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesini öngörüyor.





Tasarı, ülkedeki bireysel mükelleflere uygulanan vergi oranları bakımından da önemli değişikler içeriyor. Buna göre, bireysel gelir vergisi oranları farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, 12, 22, 24, 32, 35 ve 37 olmak üzere 7 dilimde uygulanacak.





Ülkedeki mevcut bireysel Gelir Vergisi oranları ise yine farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, 15, 25, 28, 33, 35 ve 39,6 seviyesinde bulunuyor.



