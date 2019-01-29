ABD, Taliban'la anlaştı

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ülkesinin ve Taliban'ın 17 yıldır süren savaşa son verilmesini amaçlayan bir anlaşma imzalanması yolunda önemli aşama kaydettiklerini söyledi. Halilzad, bir çerçeve anlaşma üzerinde mutabakat sağlandığını açıkladı. Nihai anlaşmayla, Afganistan'da ateşkes ilan edilecek ve Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış görüşmeleri yapılacak.





Zalmay Halilzad bu açıklamayı Kabil'de Afgan hükümetini müzakerelerle ilgili olarak bilgilendirmesinin ardından yaptı.





Amerikan New York Times gazetesine konuşan Halilzad, Taliban'ın "Afganistan'ın terör örgütleri için bir üs olarak kullanılmasını önleme" taahhüdünde bulunduğunu söyledi.





ABD ve Taliban heyetleri arasında Katar'da yapılan müzakereler 6 gündür devam ediyordu. Ancak uzmanlar, Halilzad'ın son açıklamasına karşın Afganistan'da bir barış anlaşması imzalanmasının yıllar alabileceğini söylüyor.