Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Taliban'la anlaştı /29 Ocak 2019 04:05

ABD, Taliban'la anlaştı

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ülkesinin ve Taliban'ın 17 yıldır süren savaşa son verilmesini amaçlayan bir anlaşma imzalanması yolunda önemli aşama kaydettiklerini söyledi.

SHABER3.COM

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ülkesinin ve Taliban'ın 17 yıldır süren savaşa son verilmesini amaçlayan bir anlaşma imzalanması yolunda önemli aşama kaydettiklerini söyledi. Halilzad, bir çerçeve anlaşma üzerinde mutabakat sağlandığını açıkladı. Nihai anlaşmayla, Afganistan'da ateşkes ilan edilecek ve Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış görüşmeleri yapılacak.

Zalmay Halilzad bu açıklamayı Kabil'de Afgan hükümetini müzakerelerle ilgili olarak bilgilendirmesinin ardından yaptı.

Amerikan New York Times gazetesine konuşan Halilzad, Taliban'ın "Afganistan'ın terör örgütleri için bir üs olarak kullanılmasını önleme" taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

ABD ve Taliban heyetleri arasında Katar'da yapılan müzakereler 6 gündür devam ediyordu. Ancak uzmanlar, Halilzad'ın son açıklamasına karşın Afganistan'da bir barış anlaşması imzalanmasının yıllar alabileceğini söylüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD, Taliban'la anlaştı Sonraki Haber >>

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:46:49