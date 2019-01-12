ABD Suriye'den önemsiz teçhizatlarını çekiyor, askerler yerinde duruyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekileceklerini açıklamasının sonrasında yaşanan belirsizlikler art arda gelen kafa karıştıcı açıklamalarla belirsizliğini koruyor. Son olarak bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Amerikan askerlerinin Suriye’de kalacağını, sadece önemsiz teçhizatların ülkeden çıkarılmaya başlandığını söyledi.







IŞİD’e Karşı Uluslararası Koalisyon'un Sözcüsü Albay Sean Ryan, Associated Press’in çekilmeyle ilgili sorusunu yanıtlayarak planlı çekilmenin başladığını belirtti. Ryan, "Operasyonun güvenliği nedeniyle çekilme takvimi, yerleri ve askerlerin hareketliliğiyle ilgili açıklama yapılmayacak’’ ifadelerini kullandı.





Ancak AFP’nin geçtiği habere göreyse ABD Savunma Bakanlığı, ABD’nin Suriye’deki birliklerinin yerlerinde kaldığını sadece önemsiz teçhizatların çekilmeye başlandığını kaydetti. Yetkili “Bu aşamada askerleri geri çekmiyoruz “ dedi.