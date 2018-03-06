ABD Suriye'deki kurduğu koalisyonun dağılmasından endişeli

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, ABD ordusunun Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesindeki bazı savaşçıların IŞİD’e karşı açılan cephelerden ayrıldığına tanık olduğunu açıkladı.



Galloway, “SDG bünyesinde savaşan bazı savaşçılar, muhtemelen Afrin’deki savaşa katılmak üzere Orta Fırat Vadisi’nde yürütülen operasyonlardan çekilmeye karar verdi” dedi.



Konuyla ilgili Reuters’a açıklama yapan ABD’li bir yetkili de son iki hafta içerisinde IŞİD’e yönelik yoğun operasyonların düzenlendiği Orta Fırat Vadisi’nden ayrılan SDG’li sayısının yüzlerce olduğunu öne sürdü.



Albay Manning: Bazı kara operasyonlarına geçici ara verildi



ABD, bu operasyonun süresi ve kapsamının sınırlı tutulması çağrısı yaparken, Türkiye’ye bu harekatın IŞİD’le mücadeleyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişelerini iletiyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim de Pentagon sözcülerinden Albay Robert Manning oldu.



Manning, Zeytin Dalı Harekatı’nın Suriye’nin doğusunda IŞİD’e karşı yürütülen mücadelede “operasyonel bir duraksamanın” yaşanmasına yol açtığını söyledi.



Manning gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’de IŞİD’le mücadelesinde en önemli müttefiki olan SDG tarafından yürütülen bazı kara operasyonlarına geçici olarak ara verildiğini ifade etti.



Manning, “Suriye’deki misyonumuzun özü değişmedi… Bu operasyonal duraksama, ana hedefimiz olan IŞİD’den gözümüzü ayırmamıza yol açmayacak” dedi.



Manning, ABD önderliğindeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun ise hava operasyonlarını sürdürdüğünü vurguladı.



Esad kendine bağlı güçlerin Afrin’de olduğunu itiraf etmişti



Bugüne kadar resmi olarak doğrulanmayan, Suriye rejimine bağlı güçlerin Afrin’de savaştığı iddiası bizzat Beşar Esad tarafından doğrulandı.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, rejim destekli güçlerin Afrin kentine girmesinin “normal” olduğunu belirtti. Esad, Basın Ofisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Afrin'e giden “Halk Gücü”nün kendilerine bağlı olduğunu belirtti.



Açıklamada, “Güçlerimizin Afrin kentine girmesi oldukça normaldir. Tehdit söz konusu olunca tüm oluşumlar birlik olmak zorundadır. Suriye'deki bileşenlerin birlik olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.