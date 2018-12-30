Samanyolu Haber /Dünya / ABD Suriye'de depolarını boşaltmaya başladı /30 Aralık 2018 10:39

ABD Suriye'de depolarını boşaltmaya başladı

ABD Ordusu'nun Suriye'nin Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesinde Demokratik Suriye Güçleri'ne /DSG) gönderilen askeri malzemelerin dağıtımının yapıldığı depolarının ilkini boşalttığını bildirdi.

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Anadolu Ajansı'nın iddiasına göre, 19 Aralık'ta Suriye'deki askeri varlığını sona erdirme kararı alan ABD yönetimi, dün Haseke iline bağlı Malikiye ilçesindeki askeri depolarının ilkini tahliye etti.

Yaklaşık 50 ABD'li askerin görev yaptığı 400 metrekarelik depolardaki Hummer marka zırhlı araçlar ile tırlar Irak'a gönderildi.

Depolarda görevli ABD askerleri de ilçeyi terk ederek Irak'a geçti.

Depolar, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki DSG'ye gönderdiği askeri malzemelerin dağıtımının yapıldığı merkezlerden biriydi.

Washington yönetiminin Suriye'den çekeceği askeri varlığı 18 üsse yayılmış durumda. Suriye'de 18 noktada üslenen ABD, son 2 yılda müttefiki DSG'ye binlerce silah ve mühimmat sevk etmişti. Çekilme kararının hemen öncesinde ABD, Türkiye sınırında 4 gözlem noktası belirleyip inşa hazırlığına girişmişti.
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