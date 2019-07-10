Samanyolu Haber /Gündem / ABD Sözcüsü: S-400'lerle ilgili her gün haberler alıyoruz, olumsuz sonuçları daha önce söyledik /10 Temmuz 2019 09:55

ABD Sözcüsü: S-400'lerle ilgili her gün haberler alıyoruz, olumsuz sonuçları daha önce söyledik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara'nın, anlaşmayı sürdürürse F-35 programına katılımı dahil çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledik" açıklamasında bulundu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Neredeyse her gün Türkiye'nin S-400'ün kontrolünü ele geçirdiğini bildiren haberler alıyoruz" diye Ortagus, şu açıklamayı yaptı: 

"Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrımız değişmedi. Ankara'nın, anlaşmayı sürdürürse F-35 programına katılımı dahil çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledik."

CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının Kongre'den geçtiğini hatırlatan Ortagus, "Türk makamları, Kongre'den geçmiş olan tasarının CAATSA yaptırımlarıyla ilgili olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Ortagus, şöyle devam etti:

"Pompeo ve bu bakanlığın bu konuda inanılmaz derecede tutarlı olduğunu düşünüyorum. Ben ya da bakanın (Pompeo'nun) değiştiğini söylediği hiçbir şey yok."

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